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Правительство США призывает Си Цзиньпина к контакту с Зеленским

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Администрация США призывает главу КНР Си Цзиньпина пойти на прямой контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Что касается сообщения о потенциальном звонке президента Си президенту Зеленскому, мы призывали президента Си пойти на контакт с президентом Зеленским», — цитирует ТАСС Салливана.

По его словам, в Вашингтоне считают, что китайскому лидеру необходимо услышать мнение Киева о кризисе.

Он отметил, что США убеждали китайскую сторону пойти на этот шаг как в публичном, так и в частном порядке.

Ранее Салливан заявил, что США считают важным поддерживать каналы взаимодействия с КНР по военной линии для обеспечения стабильности.

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