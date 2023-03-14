Правительство США призывает Си Цзиньпина к контакту с Зеленским
«Что касается сообщения о потенциальном звонке президента Си президенту Зеленскому, мы призывали президента Си пойти на контакт с президентом Зеленским», — цитирует ТАСС Салливана.
По его словам, в Вашингтоне считают, что китайскому лидеру необходимо услышать мнение Киева о кризисе.
Он отметил, что США убеждали китайскую сторону пойти на этот шаг как в публичном, так и в частном порядке.
Ранее Салливан заявил, что США считают важным поддерживать каналы взаимодействия с КНР по военной линии для обеспечения стабильности.