Советник Байдена Салливан назвал важным поддержание военных контактов США с Китаем
«Мы считаем важным иметь военное взаимодействие для обеспечения стабильности», — заявил он в интервью телеканалу NBC News.
Кроме того, советник американского президента выразил сожаление в связи с отказом Минобороны Китая «принимать звонки» от главы Пентагона Ллойда Остина.
Салливан сообщил, что телефонный разговор президента Соединённых Штатов Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина может пройти в ближайшем будущем.
По его словам, в настоящее время разговор не запланирован.