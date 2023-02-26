Советник Байдена Салливан назвал важным поддержание военных контактов США с Китаем

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США считают важным поддерживать каналы взаимодействия с КНР по военной линии для обеспечения стабильности.

«Мы считаем важным иметь военное взаимодействие для обеспечения стабильности», — заявил он в интервью телеканалу NBC News.

Кроме того, советник американского президента выразил сожаление в связи с отказом Минобороны Китая «принимать звонки» от главы Пентагона Ллойда Остина.

Салливан сообщил, что телефонный разговор президента Соединённых Штатов Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина может пройти в ближайшем будущем.

По его словам, в настоящее время разговор не запланирован.