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Советник Байдена Салливан назвал важным поддержание военных контактов США с Китаем

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Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США считают важным поддерживать каналы взаимодействия с КНР по военной линии для обеспечения стабильности.

«Мы считаем важным иметь военное взаимодействие для обеспечения стабильности», — заявил он в интервью телеканалу NBC News.

Кроме того, советник американского президента выразил сожаление в связи с отказом Минобороны Китая «принимать звонки» от главы Пентагона Ллойда Остина.

Салливан сообщил, что телефонный разговор президента Соединённых Штатов Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина может пройти в ближайшем будущем.

По его словам, в настоящее время разговор не запланирован.

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