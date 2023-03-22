«Готов идти на провокации»: как Вашингтон намерен противодействовать сближению Москвы и Пекина

США сообщили о планах осуществить визит американского госсекретаря в Пекин. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, комментируя визит главы КНР в Москву. Он также отметил, что Вашингтон хочет сделать так, чтобы разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялся в подходящее время и «в правильном контексте». При этом в конгрессе США нарастают антикитайские настроения: представлены законопроекты о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем и санкционном механизме против КНР в случае поддержки России в военной области. По мнению экспертов, Вашингтон будет пытаться использовать свою привычную стратегию кнута и пряника в отношении Китая, чтобы отдалить его от России.

Соединённые Штаты сообщили о планах осуществить визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга.

«Мы по-прежнему хотим, чтобы госсекретарь Блинкен отправился в Пекин. Его визит был отложен, но не отменён. И мы по-прежнему надеемся, что сможем вернуть эту поездку в его график, — отметил Кирби. — Мы надеемся на восстановление сотрудничества по экономической линии. Военные каналы закрыты. И это представляет проблему. Как вы знаете, это один из тех вопросов, в отношении которых мы надеялись, что госсекретарь Блинкен сможет растопить для нашей страны лёд, сковавший всё в этом плане (на данный момент. — RT)».

Кирби подчеркнул, что «всё так же ценно» поддерживать «эти каналы связи открытыми» в условиях «столь высокой напряжённости». Он также допустил возможные переговоры президента США Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор состоялся в подходящее время и в правильном контексте», — подчеркнул Кирби.

При этом он признал, что российско-китайские отношения в последнее время «активно развиваются».

«Две эти страны сблизились. Обе страны недовольны мировым лидерством США, — заявил представитель Белого дома. — Они (Россия и Китай. — RT), в особенности КНР, определённо хотели бы бросить вызов лидерству США во всём мире. И во Владимире Путине Си Цзиньпин видит возможного союзника в этих усилиях», — сказал Кирби.

Он также выразил надежду, что председатель КНР «окажет давление» на российского лидера, чтобы тот, в частности, «вывел все свои войска» с Украины.

«Но мы обеспокоены тем, что вместо этого Китай будет и дальше призывать (стороны конфликта. — RT) к прекращению огня, в условиях которого российские силы останутся на суверенной территории Украины, — заявил американский чиновник. — Мы призываем Си Цзиньпина сыграть конструктивную роль и поговорить с украинским президентом Зеленским, чего он не делал с момента российского вторжения. Ведь, откровенно говоря, мы считаем, что Китай должен напрямую выслушать украинцев, а не только лишь россиян».

По словам Кирби, Китай принимает суверенные решения, многие из которых «оказываются на пользу России».

«Они (китайские власти. — RT) не приняли того участия в санкциях (против РФ. — RT), какое мы, разумеется, предпочли бы видеть с их стороны, — сообщил представитель Белого дома. — Мы по-прежнему считаем, что оказание помощи господину Путину не отвечает интересам Китая».

Напомним, эти заявления Кирби прозвучали на фоне трёхдневного визита Си Цзиньпина в Москву.

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин

РИА Новости

© Сергей Карпухин

В ходе переговоров с президентом России лидер КНР подчеркнул, что курс Пекина на стратегическое сотрудничество с Москвой остаётся неизменным. По его словам, обе страны рассматривают друг друга «как приоритет в своей дипломатии и внешней политике». В то же время укрепление и развитие отношений с РФ — это стратегический выбор Китая, который сделан им, учитывая национальные интересы и общую тенденцию мирового развития, заметил Си Цзиньпин. Он также выразил готовность Китая играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса. Как, в свою очередь, отметили в Кремле, между лидерами состоялся обстоятельный обмен мнениями и «серьёзный разговор».

Антикитайские инициативы

Пока в Белом доме подают сигналы о готовности повысить интенсивность двусторонних связей с КНР, в конгрессе США, напротив, нарастают антикитайские настроения. Так, сенатор-республиканец Джош Хоули внёс на рассмотрение законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем.

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По задумке политика принятие подобного документа позволит снизить зависимость США от КНР в экономическом отношении и «защитить американский рабочий класс». Как отмечает Хоули, Китай — «самый главный соперник Америки». Согласно предложенной республиканцем инициативе, президенту Байдену нужно будет отменить «нормальный» статус торговых отношений с республикой и поднять тарифы на товары из КНР. Кроме того, в законопроекте говорится о дополнительных полномочиях для главы Белого дома по ещё большему увеличению торговых пошлин на китайскую продукцию.

Ранее и член палаты представителей США демократ Адам Шифф вместе с коллегами предложил конгрессу рассмотреть законопроект, предполагающий внедрение санкционного механизма против китайских граждан или организаций, которые якобы причастны к поддержке России в военной области на фоне конфликта на Украине. Как отмечается в документе, в случае его вступления в силу глава Белого дома получит возможность налагать рестрикции на лиц из КНР, которые «осознанно экспортировали, передавали или иным образом предоставляли России финансовую, материальную или технологическую помощь, реально содействуя правительству России в проведении военных действий на Украине».

Речь, в частности, идёт о содействии в передаче РФ химического, биологического или ядерного оружия, баллистических или крылатых ракет, передовых обычных вооружений, а также услуг в сфере обороны или оборонной информации. Санкционные ограничения предполагают в том числе блокирование собственности, запрет на проведение имущественных сделок, эмбарго на въезд отдельных лиц и аннулирование действующих виз, запрет на получение займов в американских и международных финансовых учреждениях.

«Цена договорённости»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН кандидат исторических наук Евгений Семибратов, судя по заявлениям Белого дома, адресованным КНР, и инициативам в конгрессе, Вашингтон будет пытаться использовать «свою привычную стратегию кнута и пряника» в отношении Китая на фоне его сближения с Россией.

«В качестве демонстрации кнута у Белого дома есть ряд демократов и республиканцев в конгрессе, которые уже сейчас кричат о необходимости разрыва экономических отношений с Китаем и введения санкций. На другой чаше весов в распоряжении у Вашингтона — внешне якобы более миролюбивые политики по отношению к КНР. Например, сам Байден или тот же Кирби, которые на фоне усиливающихся связей КНР с РФ посылают Китаю сигналы, что нужно договариваться и что выгоднее дружить с США. При этом цена такой договорённости — заморозка контактов с Москвой, по крайней мере по таким щепетильным для США темам, как украинский кризис», — заявил Семибратов в беседе с RT.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга

Gettyimages.ru

© Kent Nishimura / Los Angeles Times

Эксперт считает активизацию американцев на китайском направлении неслучайной и связывает это с текущими контактами лидеров России и КНР в Москве.

«Вашингтон отдаёт себе отчёт, что углубление российско-китайского союза на самом деле мало связано с конфликтом на Украине. Однако Белому дому выгодно делать акцент именно на этом аспекте, фактически сводя широкое взаимодействие Москвы и Пекина к этому узкому вопросу. На деле же партнёрство России и Китая преследует намного более глобальные цели — в частности, переустройство глобальной системы международных отношений, построение многополярного мира, чему американцы активно сопротивляются с начала нулевых», — отметил эксперт.

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Однако, если в Белом доме сочтут антикитайские инициативы сенатора Хоули и конгрессмена Шиффа достойными реализации, такие меры дорого обойдутся Вашингтону, считает Семибратов.

«Дело во всё ещё сохраняющейся значительной связи экономик США и КНР. На одной чаше весов — американские технологии, а на другой — китайское производство. Многие компании Соединённых Штатов и Китая связаны таким образом, что технология разработана в США, а сделан товар в КНР. И это может быть большим препятствием для введения серьёзных санкций против Пекина со стороны Вашингтона», — констатировал аналитик.

Схожего мнения придерживается и руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. По его словам, не только последствия от введения санкций против КНР будут болезненными для Соединённых Штатов, но и «неизбежные ответные шаги Пекина».

«Контрсанкции китайских властей могут нанести значительный урон США, поскольку КНР — одна из ведущих экономик мира, которая вскоре будет и вовсе лидировать. Поэтому здесь Вашингтону нужно очень тщательно всё взвесить, прежде чем принимать такие скоропалительные решения», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Впрочем, как полагает Санакоев, Соединённые Штаты, несмотря на такого рода ограничения, сделают всё возможное, чтобы противостоять сближению России и Китая.

«Вашингтон активизировался по этому треку, поскольку Москва и Пекин не скрывают, что усиливают противодействие существующей гегемонии США и намерены вместе строить новый, многополярный мир — более безопасный и справедливый. Соединённые Штаты очень беспокоит эта идея, при реализации которой они потеряют своё господство, поэтому Вашингтон готов идти на провокации, ограничительные меры и другие шаги, чтобы рассорить РФ и КНР. Однако им этого сделать не удастся, поскольку как в Москве, так и в Пекине прекрасно осознают ход мыслей представителей Белого дома», — уверен аналитик.