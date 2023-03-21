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Си Цзиньпин: курс на стратегическое сотрудничество с Россией остаётся неизменным

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Укрепление и развитие отношений с Москвой является стратегическим выбором Пекина, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом пишет РИА Новости.

«Две страны, будучи крупнейшими соседями и партнёрами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию, рассматривают друг друга как приоритет в своей дипломатии и внешней политике», — подчеркнул Си Цзиньпин.

По его словам, укрепление и развитие отношений с Россией является стратегическим выбором Китая, сделанный исходя из его собственных интересов и общей тенденции мирового развития.

Ранее Путин в ходе неформальной встречи с Си Цзиньпином в Кремле заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперёд в своём развитии.

Си Цзиньпин заявил, что благодаря руководству Путина страна добилась значительных успехов.

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