Путин: Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своём развитии
По его словам, во всём мире это вызывает неподдельный интерес. Президент России также заявил китайскому коллеге, что «мы даже немножко вам завидуем».
«Уверен, под вашим руководством Китай сделает в ближайшие годы дальнейшие шаги в своём развитии и, безусловно, будет добиваться тех целей, которые вы ставите перед собой», — отметил Путин.
Ранее Си Цзиньпин прибыл в Московский Кремль для участия в неформальной встрече с российским президентом.