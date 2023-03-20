Путин: Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своём развитии

Российский президент Владимир Путин в ходе неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперёд в своём развитии.

По его словам, во всём мире это вызывает неподдельный интерес. Президент России также заявил китайскому коллеге, что «мы даже немножко вам завидуем».

«Уверен, под вашим руководством Китай сделает в ближайшие годы дальнейшие шаги в своём развитии и, безусловно, будет добиваться тех целей, которые вы ставите перед собой», — отметил Путин.

Ранее Си Цзиньпин прибыл в Московский Кремль для участия в неформальной встрече с российским президентом.