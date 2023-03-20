Си Цзиньпин: Россия добилась успехов в процветании страны благодаря Путину

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что благодаря руководству президента России Владимира Путина страна добилась значительных успехов.

«Благодаря Вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в процветании страны», — сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что в следующем году, когда состоятся выборы президента России, российский народ поддержит Путина.

Ранее Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что российский лидер пока не делал заявлений о выставлении своей кандидатуры на президентские выборы в 2024 году.