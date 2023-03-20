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Си Цзиньпин: Россия добилась успехов в процветании страны благодаря Путину

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что благодаря руководству президента России Владимира Путина страна добилась значительных успехов.
Си Цзиньпин: Россия добилась успехов в процветании страны благодаря Путину
  • РИА Новости

«Благодаря Вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в процветании страны», — сказал Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что в следующем году, когда состоятся выборы президента России, российский народ поддержит Путина.

Ранее Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что российский лидер пока не делал заявлений о выставлении своей кандидатуры на президентские выборы в 2024 году.

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