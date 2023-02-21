Путин: президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом
- РИА Новости
Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.
«Хочу подчеркнуть, что и выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур», — заявил Путин.
Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.
RT ведёт прямую трансляцию.