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Путин: президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом

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Выборы в местные и региональные органы власти в России в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.
Путин: президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом
  • РИА Новости

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

«Хочу подчеркнуть, что и выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур», — заявил Путин.

Церемония оглашения проходит в столичном Гостином Дворе.

RT ведёт прямую трансляцию.

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