Песков: Путин не делал заявлений о выставлении своей кандидатуры на выборах в 2024 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин пока не делал заявлений о выставлении своей кандидатуры на президентские выборы в 2024 году.

«Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры», — сказал Песков в интервью газете «Известия».

По его словам, есть решение о том, что выборы будут.

Он отметил, что у президента пока нет предвыборных настроений, так как у него много дел.

Ранее Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.