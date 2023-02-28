Песков: Путин не делал заявлений о выставлении своей кандидатуры на выборах в 2024 году
«Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры», — сказал Песков в интервью газете «Известия».
По его словам, есть решение о том, что выборы будут.
Он отметил, что у президента пока нет предвыборных настроений, так как у него много дел.
Ранее Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.