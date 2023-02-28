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Песков: Путин не делал заявлений о выставлении своей кандидатуры на выборах в 2024 году

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин пока не делал заявлений о выставлении своей кандидатуры на президентские выборы в 2024 году.

«Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры», — сказал Песков в интервью газете «Известия».

По его словам, есть решение о том, что выборы будут.

Он отметил, что у президента пока нет предвыборных настроений, так как у него много дел.

Ранее Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

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