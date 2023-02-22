Ван И: Китай и Россия сохраняют приверженность многополярному миру
- AP
«Несмотря на переменчивость международной ситуации Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твёрдо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира, сохраняют приверженность многополярности», — сказал Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
Ранее Ван И заявил, что отношения Китая и России сохраняют высокую динамику развития благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.
21 февраля секретарь Совбеза России Николай Патрушев во время переговоров с Ван И заявил, что углубление российско-китайской координации на международной арене приобретает особое значение.
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон обеспокоен улучшением отношений между Китаем и Россией после начала спецоперации на Украине.