Ван И: Китай и Россия сохраняют приверженность многополярному миру

Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прокомментировал отношения России и КНР.

«Несмотря на переменчивость международной ситуации Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твёрдо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира, сохраняют приверженность многополярности», — сказал Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Ранее Ван И заявил, что отношения Китая и России сохраняют высокую динамику развития благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.

21 февраля секретарь Совбеза России Николай Патрушев во время переговоров с Ван И заявил, что углубление российско-китайской координации на международной арене приобретает особое значение.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон обеспокоен улучшением отношений между Китаем и Россией после начала спецоперации на Украине.