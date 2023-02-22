Узнать больше

Ван И: Китай и Россия сохраняют приверженность многополярному миру

Короткая ссылка
RT
Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прокомментировал отношения России и КНР.
Ван И: Китай и Россия сохраняют приверженность многополярному миру
  • AP

«Несмотря на переменчивость международной ситуации Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твёрдо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира, сохраняют приверженность многополярности», — сказал Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Ранее Ван И заявил, что отношения Китая и России сохраняют высокую динамику развития благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.

21 февраля секретарь Совбеза России Николай Патрушев во время переговоров с Ван И заявил, что углубление российско-китайской координации на международной арене приобретает особое значение.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон обеспокоен улучшением отношений между Китаем и Россией после начала спецоперации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить