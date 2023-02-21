Узнать больше

Патрушев на встрече с Ван И заявил о приоритетном значении развития отношений России и КНР

Короткая ссылка
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев во время переговоров с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И заявил, что углубление российско-китайской координации на международной арене приобретает особое значение.
Патрушев на встрече с Ван И заявил о приоритетном значении развития отношений России и КНР
  • РИА Новости

«Курс на развитие стратегического партнёрства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России. Наши отношения самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре», — отметил он.

По его словам, такой настрой был неоднократно подтверждён на высшем уровне, в том числе в ходе видеоконференции президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в конце декабря прошлого года.

«В основе российско-китайской стратегической связки — взаимоуважительный диалог, ответственное поведение на международной арене и единые либо близкие подходы к решению мировых проблем», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может встретиться с Ван И.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить