Патрушев на встрече с Ван И заявил о приоритетном значении развития отношений России и КНР
- РИА Новости
«Курс на развитие стратегического партнёрства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России. Наши отношения самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре», — отметил он.
По его словам, такой настрой был неоднократно подтверждён на высшем уровне, в том числе в ходе видеоконференции президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в конце декабря прошлого года.
«В основе российско-китайской стратегической связки — взаимоуважительный диалог, ответственное поведение на международной арене и единые либо близкие подходы к решению мировых проблем», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может встретиться с Ван И.