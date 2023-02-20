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Песков: Путин может встретиться с членом Компартии Китая Ван И в Москве

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В Кремле допускают встречу президента России Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, который будет находиться с визитом в Москве.
Песков: Путин может встретиться с членом Компартии Китая Ван И в Москве
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом. Он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР, член Политбюро Ван И на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Мюнхене заявил, что Китай никогда не смирится с попытками Соединённых Штатов угрожать российско-китайским отношениям.

В середине февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.

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