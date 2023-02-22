Ван И: отношения Китая и России сохраняют высокую динамику развития благодаря Си Цзиньпину и Путину

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член политбюро Ван И заявил, что отношения Китая и России сохраняют высокую динамику развития благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.

Об этом он сказал в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Благодаря стратегическому направлению председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокую динамику развития», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Ван И заявил, что китайско-российские отношения прочны как скала.