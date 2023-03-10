В США предложили механизм санкций против Китая в случае поддержки России в военной сфере

Член американской палаты представителей демократ Адам Шифф вместе с рядом коллег предложил конгрессу США рассмотреть законопроект, который предполагает появление механизма введения санкций против китайских граждан или организаций, имеющих отношение к поддержке России в военной области на фоне конфликта на Украине. RT ознакомился с документом, содержащим детали инициативы.

Из текста законопроекта следует, что в случае вступления документа в силу президент США будет уполномочен вводить санкции «против лиц из КНР».



Такие меры глава государства сможет принять, если посчитает, что в день вступления закона в силу или после соответствующей даты «лицо из КНР» среди прочего «осознанно экспортировало, передавало или иным образом предоставляло России финансовую, материальную или технологическую поддержку, реально содействующую способности правительства России проводить военные действия на Украине».

В число возможных поводов ввести санкции против «лиц из КНР» американская сторона включает помощь России в приобретении химических, биологических или ядерных вооружений, приобретении баллистического или крылатого ракетного потенциала, передовых обычных вооружений, оборонных услуг или оборонной информации и прочего.

Как уточняется, санкции подразумевают блокировку собственности, запрет на въезд отдельных лиц и аннулирование действующих виз, запрет на проведение имущественных сделок, запрет на получение займов в американских и международных финансовых учреждениях и другое.

Термин «лицо из КНР» подразумевает под собой любого гражданина Китая, любую организацию, созданную в юрисдикции страны. Также под этим термином стоит понимать правительство Китая, Коммунистическую партию страны, а также госкомпании, говорится в законопроекте.

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в разговоре с RT напомнил, что Соединённые Штаты сегодня делают всё возможное, чтобы продвигать так называемую конфликтную повестку с Китаем.

«Запрещать Китаю что-либо делать — значит развязывать санкционную войну... В настоящее время санкции и эмбарго становятся исключительно механизмом продвижения собственных интересов. Также США прекрасно понимают, что для них гораздо важнее сегодня не допустить горячего конфликта с Китаем. При любом раскладе вести два конфликта — в Европе и с Китаем — они не смогут при всём их величии, при всех их огромных бюджетах», — добавил эксперт.

По его мнению, если представленный Шиффом законопроект будет принят, в КНР отреагируют на это достаточно жёстко.

«Дальше будет только обострение конфликта... Это приведёт к более глубокому сплочению коллективного Юга против коллективного Запада», — резюмировал Судаков.

Ранее глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что, по его данным, Китай рассматривает возможность поставки России беспилотников.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган подчеркнул, что Пекин не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине.

Это подтвердил и посол России в Великобритании Андрей Келин, отметив, что у Москвы в этом отношении достаточно ресурсов.