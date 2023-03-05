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Шольц: китайское правительство заверило, что не будет поставлять оружие России

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Правительство КНР заверило, что не будет поставлять оружие российской стороне, заявил в интервью CNN немецкий канцлер Олаф Шольц.
Шольц: китайское правительство заверило, что не будет поставлять оружие России
  • Gettyimages.ru

«Мы все едины во мнении, что не должно быть места поставкам оружия. И китайское правительство в этой ситуации объявило, что ничего не поставит. Мы требуем этого, и за этой ситуацией мы наблюдаем», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила главе МИД КНР Цинь Гану о недопустимости поставок оружия России.

Также сообщалось, что США пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в свою очередь пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.

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