Шольц: китайское правительство заверило, что не будет поставлять оружие России
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«Мы все едины во мнении, что не должно быть места поставкам оружия. И китайское правительство в этой ситуации объявило, что ничего не поставит. Мы требуем этого, и за этой ситуацией мы наблюдаем», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила главе МИД КНР Цинь Гану о недопустимости поставок оружия России.
Также сообщалось, что США пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР.
Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в свою очередь пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.