Le Figaro: Макрон поедет в Китай для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине

Во время предстоящего визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон обсудит со своим китайским коллегой Си Цзиньпином украинский конфликт и возможности для восстановления мира при соблюдении международного права, приводит Le Figaro заявление Елисейского дворца. Отмечается, что Париж надеется подтолкнуть Пекин к использованию своего влияния на Кремль, чтобы убедить главу России Владимира Путина сесть за стол переговоров с Киевом.

Президент Франции Эммануэль Макрон воспользуется «официальным визитом в Китай с 5 по 8 апреля», чтобы вместе со своим китайским коллегой Си Цзиньпином «приложить усилия по возвращению мира» на Украине, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца от 24 марта. В администрации французского главы государства добавили, что во время поездки он посетит не только Пекин, но и Гуанчжоу. По словам представителей президента, Макрон «намерен поддерживать постоянный и требовательный диалог с Китаем».

Отмечается, что о запланированном визите объявили в конце февраля, но тогда ещё не были известны конкретные даты и города. Как объяснил Елисейский дворец, «президенты Франции и Китая проведут обстоятельные переговоры на тему украинского конфликта, чтобы приложить усилия по возвращению мира при соблюдении международного права, в частности, принципа территориальной целостности Украины».

Как напоминает издание, на этой неделе Си Цзиньпин посетил Россию, где выразил президенту Владимиру Путину поддержку в его противостоянии с Западом. При этом ранее Пекин пытался выступить посредником в украинском конфликте и предложил собственные варианты по достижению мира.

Со своей стороны Франция надеется подтолкнуть Китай, который так и не выступил с осуждением российского вторжения на Украину, к использованию своего влияния на Кремль, чтобы убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров с Киевом. Кроме того, Елисейский дворец указал, что переговоры Макрона и Си также коснутся международных кризисов на Ближнем Востоке, в Африке и напряжённой ситуации в Индийско-Тихоокеанском регионе.



В администрации французского президента подчеркнули, что возвращение Китая к открытым границам после пандемии коронавируса «даёт возможность оживить французско-китайские отношения по всем направлениям, в то время как напряжённость и международные кризисы как никогда требуют вернуть перспективы такого стратегического партнёрства». Во время визита будут обсуждаться три главных темы: стратегические вопросы и международные кризисы, сотрудничество на фоне серьёзных глобальных проблем, а также экономические отношения, пишет Le Figaro.