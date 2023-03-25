Le Figaro: Макрон поедет в Китай для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон воспользуется «официальным визитом в Китай с 5 по 8 апреля», чтобы вместе со своим китайским коллегой Си Цзиньпином «приложить усилия по возвращению мира» на Украине, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца от 24 марта. В администрации французского главы государства добавили, что во время поездки он посетит не только Пекин, но и Гуанчжоу. По словам представителей президента, Макрон «намерен поддерживать постоянный и требовательный диалог с Китаем».
В администрации французского президента подчеркнули, что возвращение Китая к открытым границам после пандемии коронавируса «даёт возможность оживить французско-китайские отношения по всем направлениям, в то время как напряжённость и международные кризисы как никогда требуют вернуть перспективы такого стратегического партнёрства». Во время визита будут обсуждаться три главных темы: стратегические вопросы и международные кризисы, сотрудничество на фоне серьёзных глобальных проблем, а также экономические отношения, пишет Le Figaro.
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