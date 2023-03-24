«Китай действительно заинтересован в окончании конфликта» — полковник Макгрегор объяснил, зачем Пекин поддержал Москву

Сегодня стало очевидно, что Китай решил поддержать Россию в украинском конфликте из-за агрессивной политики США в Азии, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, цель Китая в том, чтобы развивать торговлю со всем евразийским континентом, а значит, Пекин, в отличие от США, действительно заинтересован в окончании военных действий на Украине, поясняет эксперт.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Сейчас совершенно очевидно, что Китай объединяется с Россией, поскольку, благодаря нашим воинственным заявлениям и активности в Азии, китайцы заключили, что следующие на очереди они. В этих обстоятельствах можно и поддержать русских. Однако помимо прочего мы неправильно интерпретируем цели, преследуемые китайцами. Похоже, мы не понимаем, что Китай хочет реализации проекта «Один пояс — один путь».

Другими словами, они намерены строить железные дороги, они хотят заниматься коммерцией, торговать со всей Центральной Азией, а через Украину, через Белоруссию и с Европой. А европейцы, разумеется, безусловно хотят вести торговлю с Китаем, а делать это можно, только закончив военные действия на Украине. Поэтому китайцы заинтересованы в этом. Это одна из причин, по которой они приехали на встречу с президентом Путиным.

Ещё до того, как Китай успел что-либо сделать, мы тут же отклоняем любое соглашение об окончании этого конфликта, которое могло бы быть представлено для обсуждения. Но мне кажется, что в Европе — в Германии точно и, думаю, в большой степени во Франции и других странах — в то же самое время люди начинают говорить: «Погодите-ка. Сколько это будет длиться? Сколько ещё людей должно умереть? Что нам делать с государством такого размера, как Украина, которое практически разрушено? Как с ней быть? Как её восстанавливать? Как репатриировать миллионы людей, бежавших из страны?».

Всё это накапливается, и тучи, если можно так сказать, сгущаются. Однажды грянет буря. Не думаю, что мы в Соединённых Штатах хорошо её перенесём, поскольку у нас есть собственные проблемы.

Дата выхода в эфир 23 марта 2023 года.