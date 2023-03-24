Bloomberg: бывший глава МИД КНР призвал Европу сыграть свою роль в поддержке мирных переговоров

Бывший глава МИД КНР, а ныне глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И призвал Европу поддержать китайский план переговоров по украинскому конфликту, сообщает Bloomberg. В частности, он заявил о надеждах Пекина на то, что европейские страны «сыграют свою надлежащую роль» в этом процессе.
Высокопоставленный китайский дипломат, бывший глава МИД КНР Ван И призвал Европу сыграть свою роль в поддержке мирных переговоров по украинскому конфликту, хотя США предупредили, что предложения Пекина фактически заморозят территориальные приобретения Москвы, сообщает Bloomberg.
«Китай с нетерпением ждёт, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою надлежающую роль», — сказал Ван И в телефонном разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
«Прекращение огня, прекращение конфликта, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование кризиса должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой», — заявил китайский политик.
Этот звонок, как отмечает издание, состоялся сразу после того, как председатель КНР Си Цзиньпин завершил государственный визит в Россию, в ходе которого президент Владимир Путин пообещал ещё более тесные связи с Поднебесной и приветствовал предложения Пекина о прекращении боевых действий, говорится в статье.
Как отмечает Bloomberg, Си в настоящее время стремится перезагрузить свой имидж глобального политического деятеля. Так, Китай уже помог заключить сделку по улучшению отношений между Ираном и Саудовской Аравией и представил свой собственный план прекращения огня между Россией и Украиной.
США и их союзники отвергли эту мирную инициативу как предвзятую в пользу России. Однако официальные лица Вашингтона опасаются, что полное отклонение предложения Пекина может стать сигналом незаинтересованности Вашингтона в мире.
Американская администрация в конце 2021 года уже рассматривала подрыв «Северных потоков», тогда советник президента США Джейк Салливан связывался с исполнителями теракта, рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью China Daily.
Вице-премьер, глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля в эфире кишинёвского телеканала Jurnal TV заявил, что выход страны из СНГ обернётся для государства очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе.
Администрация Соединённых Штатов не доверяет руководству соцсети TikTok, оно не переубедило американские власти, которые считают, что компания представляет угрозу для национальной безопасности США. Об этом в эфире CNN сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN заявил, что решение президента США Джо Байдена об ударах по территории Сирии было принято в очень-очень короткие сроки.
Компания Nord Stream 2 AG сообщила Датскому энергетическому агентству о том, что принимает приглашение принять участие в операции по подъёму обнаруженного вблизи газопровода «Северный поток — 2» объекта.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, заявил, что попытка отвоевания Крыма Киевом будет для России основанием применить любое оружие.