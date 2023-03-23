SwebbTV: «Cамоубийственно тупые» — вследствие разгула идиотизма западных политиков ждёт катастрофа

Не так уж сложно понять, что Запад находится на грани — по крайней мере, если отключить основные средства массовой информации. Причём этот упадок был вызван им самим. Последние финансовые меры по закачиванию денег в плохо управляемые банки правящей элиты вызовут стремительный рост инфляции. Антироссийские санкции не работают, украинский конфликт идёт не по сценарию западных держав, а Украина, по всей видимости, будет полностью уничтожена, пишет SwebbTV.

В то же время проблема нехватки электроэнергии не может быть легко решена, поскольку и об этом позаботились западные политики, которые закрыли атомные электростанции и сами же взорвали «Северные потоки». Западные лидеры делают абсолютно всё неправильно. Китай и Россия сейчас объединились в исторически решающий альянс, а Запад встал на проигравшую сторону, отмечает аналитик Магнус Стенлунд в интервью порталу SwebbTV.

Формируется новый мировой порядок, и его последствия будут катастрофическими для стран Запада, которым следует просто радоваться, что Россия и Китай не ввели против них санкции — ведь именно у них есть природные ресурсы и производственные мощности. Запад теряет весь свой уровень доверия, когда отказывается вести мирные переговоры по украинскому конфликту, и только поставляет ещё больше оружия Киеву. Всё это происходит на фоне того, как Китай предложил России обсудить дипломатическое решение, на которое американский лидер ответил категорическим отказом. Более того, Запад затем запустил абсурдное судебное преследование президента России Владимира Путина в Международном уголовном суде — органе, частью которого Россия даже не является, подчеркивает эксперт.

Стенлунд считает «катастрофой» нежелание западных лидеров сделать вообще что-либо конструктивное. По его словам, администрация Байдена представляет собой какистократию (форму правления, при которой правят худшие и глупейшие люди) во всех мыслимых смыслах. То же самое относится и к правящей элите в Евросоюзе, которая не только «злая», но и «крайне неквалифицированная» и «тупая», подчёркивает аналитик. Именно эта неумелость привела к необратимому пакту между Россией и Китаем, который коренным образом изменит мир.

«Хуже, когда западные политики глупые, нежели злые. Когда они просто злые, у них всё ещё есть самосознание и инстинкт выживания. Но сейчас они совершенно самоубийственно глупы», — продолжает Стенлунд. Эксперт считает, что возведение «дураков» на самый верх власти мешает Западу формировать альянсы, поскольку западные правящие элиты отнюдь не привлекательны, а наоборот. Запад проигрывает, но очень хочет стоять на стороне «победителей», резюмирует SwebbTV.