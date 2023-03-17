SwebbTV: запутать общественность — западные СМИ преднамеренно публикуют бредовые версии подрыва «Северных потоков»

Публикации западными СМИ нелепых версий теракта на «Северных потоках» призваны напустить информационную «туманную завесу» и запутать общественность, заявил аналитик Магнус Стенлунд шведскому порталу SwebbTV. Эксперт убеждён, что изобретение очередных бредовых теорий превратит расследование в балаган с множеством предполагаемых преступников, деталей и разных ракурсов. В результате версий может стать так много, что за ними будет невозможно уследить.
Между убийством Улофа Пальме и тем, что сейчас пытаются сделать шведские СМИ в связи с подрывом российско-европейских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», есть поразительное сходство, отмечает SwebbTV. Легендарный журналист Сеймур Хёрш опубликовал очень подробную, заслуживающую доверия и объёмную статью о том, что произошло, обвинив во взрывах США, которые действовали с помощью Норвегии. Поначалу западные СМИ встретили эту новость почти полным молчанием, однако теперь стали публиковаться различные глупые теории о происшествии, в частности, о якобы «проукраинской группе» из шести человек и паруснике.
По мнению аналитика Магнуса Стенлунда, обнародование настолько нелепых версий преступления — не что иное, как информационная «туманная завеса». Западные СМИ намеренно замалчивали расследование Хёрша, а вместо этого освещали китайские воздушные шары. С появлением новой версии о «пятерых мужчинах, женщине и лодке» возникает вопрос, стоит ли воспринимать её всерьёз. Эксперт уверен: в неправдоподобности такой версии кроется вся суть. Одно из возможных объяснений состоит в том, что правящая шведская элита пытается сделать то же самое, что и с убийством Пальме, а именно запутать общественность, пишет SwebbTV.
Стенлунд пояснил, что при возникновении дурацких версий произошедшего будут появляться различные ответвления, в которых можно будет увидеть определённую логику. Одной из таких бредовых и опасных идей эксперт назвал обвинение России во взрывах собственного газопровода. Изобретение очередных теорий такого рода превратит этот теракт в «дело об убийстве Пальме», в котором было множество предполагаемых преступников, полно деталей и разных ракурсов. В итоге версий становится так много, что за ними невозможно уследить, отмечает SwebbTV.
Стенлунд заявил, что даже газета The Guardian не поверила в версию с «проукраинской группой» на паруснике, которая якобы сбросила тонну тротила на 70 м в море. Собеседник аналитика генеральный директор SwebbTV находит особенно комичным тот факт, что основные СМИ также сообщили об обнаружении на месте преступления «фальшивых паспортов». По его мнению, общественности стоит иметь в виду, что одним из действительно веских доказательств того, что эта теория не выдерживает никакой критики, является то, что спуститься на такие большие глубины, не имея барокамер и другого оборудования, невозможно.