Публикации западными СМИ нелепых версий теракта на «Северных потоках» призваны напустить информационную «туманную завесу» и запутать общественность, заявил аналитик Магнус Стенлунд шведскому порталу SwebbTV. Эксперт убеждён, что изобретение очередных бредовых теорий превратит расследование в балаган с множеством предполагаемых преступников, деталей и разных ракурсов. В результате версий может стать так много, что за ними будет невозможно уследить.

Между убийством Улофа Пальме и тем, что сейчас пытаются сделать шведские СМИ в связи с подрывом российско-европейских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», есть поразительное сходство, отмечает SwebbTV. Легендарный журналист Сеймур Хёрш опубликовал очень подробную, заслуживающую доверия и объёмную статью о том, что произошло, обвинив во взрывах США, которые действовали с помощью Норвегии. Поначалу западные СМИ встретили эту новость почти полным молчанием, однако теперь стали публиковаться различные глупые теории о происшествии, в частности, о якобы «проукраинской группе» из шести человек и паруснике.

По мнению аналитика Магнуса Стенлунда, обнародование настолько нелепых версий преступления — не что иное, как информационная «туманная завеса». Западные СМИ намеренно замалчивали расследование Хёрша, а вместо этого освещали китайские воздушные шары. С появлением новой версии о «пятерых мужчинах, женщине и лодке» возникает вопрос, стоит ли воспринимать её всерьёз. Эксперт уверен: в неправдоподобности такой версии кроется вся суть. Одно из возможных объяснений состоит в том, что правящая шведская элита пытается сделать то же самое, что и с убийством Пальме, а именно запутать общественность, пишет SwebbTV.