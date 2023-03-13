«Неловкая туманная завеса» — обозреватель SwebbTV оценил версию западных СМИ о виновных в теракте на «Северных потоках»

Сообщения глобалистских СМИ в унисон о том, что обе нитки газопровода «Северный поток» были взорваны некой «проукраинской группой», а для осуществления теракта якобы использовался парусник — полнейший бред. Об этом заявил политический обозреватель Ларс Берн в интервью шведскому порталу SwebbTV. По мнению аналитика, такая «неловкая туманная завеса» должна была скрыть то, что произошло на самом деле, и окончательно свидетельствует о служении западных СМИ «гнусным» интересам США.

В последние дни основные СМИ в Швеции продвигают теорию о том, что «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были взорваны некой «проукраинской группой». В пятницу телеканал SVT сообщил о шести неизвестных лицах, которые якобы использовали немецкую парусную лодку для осуществления теракта. По словам Ларса Берна, это не более чем «неловкая туманная завеса», скрывающая реальный ход событий. По данным расследования легендарного журналиста Сеймура Хёрша, нападение было совершено Соединёнными Штатами и Норвегией, напоминает SwebbTV.

Тем не менее подробное разоблачение Хёрша было замято в основных западных СМИ, зато «нелепая» версия с парусником, появившаяся после встречи президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, в настоящее время раздувается до предела, отмечает SwebbTV. Берн убеждён, что осуществить такую ​​операцию совершенно невозможно и это несложно доказать, однако именно эта «идиотская» версия получает широкое освещение в главных шведских СМИ. Таким образом становится очевидным, что западные СМИ контролируются «определёнными корыстными интересами».

Аналитик назвал выдвинутую версию произошедшего «смехотворной» и составленной настолько неумело, что при ознакомлении с ней «становится стыдно». Берн подчёркивает, что информационные вбросы такого рода — не что иное, как «туманные завесы», которые распространяются для сокрытия правды. Поэтому эксперт призывает не верить ничему, что публикуется в западных СМИ. Берн считает, что западные СМИ координируются и контролируются англо-американской олигархией, которая ими владеет. Эксперт сетует на то, что шведские СМИ, финансируемые за счёт налогоплательщиков, послушно служат этим же интересам, пишет SwebbTV.