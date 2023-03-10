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Канадский эксперт: скорее всего, за подрывом «Северного потока» стоят США, но им всё сойдёт с рук

Материал представлен в переводе ИноТВ
Молчание западных политиков и СМИ после инцидента позволяет предположить, что организатором взрывов на газопроводе «Северный поток» вполне могут быть США, которые были заинтересованы в этом саботаже. Такое мнение выразил в интервью CGTN Ив Энглер, научный сотрудник Канадского института внешней политики.

ИВ ЭНГЛЕР, научный сотрудник Канадского института внешней политики: США хотят, чтобы Германия подчинялась их геополитическим целям в Европе. И подрыв экономических отношений между Германией и Россией, вы знаете, этому способствует. А также это усиливает давление на правительство Германии, чтобы оно поддерживало опосредованную войну НАТО на Украине.

Если бы была хоть капля уверенности в том, что этот взрыв организовала Россия, — тогда было бы международное расследование. И мы бы слышали об этом, знаете ли, каждый день в новостях, были бы материалы о том, что это необходимо расследоваать.

А тот факт, что политические круги не мобилизовались для проведения этого расследования, говорит нам о том, что на самом деле, по всей вероятности, виновником было правительство Соединённых Штатов.

Но, как мы видим, похоже, что Соединённым Штатам это сойдёт с рук. И что европейские страны не готовы в действительности противостоять Вашингтону, требуя от него ответов, и привлечь правительство США к ответственности за этот акт экономического саботажа.

Дата выхода в эфир 09 марта 2023 года. 

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CGTN Китай Азия
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