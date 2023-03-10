Канадский эксперт: скорее всего, за подрывом «Северного потока» стоят США, но им всё сойдёт с рук

19:22
«Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф
Омский «Авангард» одержал победу над «Сибирью» в матче первого раунда плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:11
Великая: российское фехтование ещё удивит многих
Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Софья Великая отреагировала на информацию о том, что Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований.
19:11
TOK FM: в соцсетях в Польше обвиняют США в развязывании конфликта вокруг Украины
В соцсетях в Польше набирают популярность хештеги, в которых пользователи обвиняют США в развязывании конфликта на Украине. Об этом заявила специалист по соцсетям Анна Межиньская.
19:08
Росстат: инфляция в России в феврале замедлилась до 0,46%
Инфляция в России в феврале замедлилась до 0,46% с 0,84% в январе, в годовом выражении — до 10,99%, сообщает Росстат.
18:56
Саблистка Егорян: до последнего верила в наш допуск на международные соревнования
Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егорян отреагировала на информацию о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до соревнований.
18:55
Пригожин заявил о подготовке ВСУ контрнаступления в районе Артёмовска
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артёмовска (Бахмута).
18:51
Президент ФФР: о нейтральном статусе можно будет говорить, когда получим какой‑то документ
Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что о нейтральном статусе российских спортсменов можно будет говорить только после получения определённого документа.
18:44
Умерла актриса Ольга Катаева
Российская актриса Ольга Катаева скончалась в Израиле в возрасте 68 лет, сообщает театр Mikro Theatre.
18:41
Захарова заявила, что у США не получится «не увидеть» гонения на УПЦ на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть здания заповедника до 29 марта.
18:41
Президент Франции Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с протестами в Грузии тревожной.
18:37
Монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта
Монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта.
18:35
Палата представителей США приняла законопроект о раскрытии данных о происхождении COVID-19
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который требует от администрации президента страны Джо Байдена раскрытия разведданных о происхождении коронавируса.
18:29
Курс евро на Московской бирже превысил 81 рубль впервые с апреля 2022 года
Курс евро на Московской бирже в пятницу, 11 марта, поднялся выше 81 рубля впервые с апреля прошлого года.
18:28
Названа дата возвращения российских фехтовальщиков на международные соревнования
Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, когда россияне смогут возобновить выступление на международных соревнованиях.
18:26
В Подмосковье назвали самые популярные предметы ОГЭ в этом году
В Министерстве образования Московской области назвали самые популярные у школьников предметы для сдачи ОГЭ в 2023 году.
18:25
Современный корпус Российского государственного архива кинофотодокументов оснастят передовым оборудованием
Современный корпус Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) будет оснащён оборудованием, которое поможет оцифровать документы и создать электронные библиотеки.
18:25
Президент ВФВ: сборная России по волейболу не потеряла шансы выступить на ОИ-2024
Президент Всероссийский федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что сборная России ещё может квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.
18:25
Аналитик Юшков высказался о ситуации с газом в Европе
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с газом в Европе.
18:24
Музеи народных промыслов в Подмосковье приняли 40 тысяч школьников за три месяца зимы
Музеи народных промыслов Московской области приняли почти 40 тыс. школьников за три месяца зимы, заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
18:23
В Петербурге ожидаются ночные морозы до -19 °С
В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, 11 марта, похолодает до -19 °С.
18:23
Ростех создал импортозамещающие антенны для GPS и ГЛОНАСС
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал аналоги выносных и встраиваемых антенн для глобальных навигационных систем связи GPS и ГЛОНАСС.
18:23
В Ставропольском крае построят 27 социальных объектов по нацпроектам
В Ставропольском крае планируют построить 27 социальных объектов по национальным проектам в 2023 году.
18:23
Разуваева рассказала о работе Росмолодёжи
Глава Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева рассказала о работе организации в 2022 году.
18:21
В Мининском университете открыли обсерваторию после реставрации
В Мининском университете открыли старейшую обсерваторию Нижегородской области после реставрации.
18:20
В Подмосковье совершено 111 млн поездок в общественном транспорте с начала года
В Московской области совершили 111 млн поездок в общественном транспорте с начала 2023 года.
18:19
В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для женщин
В Московской области запустили сервис для беременных и уже родивших женщин «Стань мамой в Подмосковье».
18:18
В КНР заявили, что Украина не является единственной проблемой в мире
Украина не является единственной проблемой в мире, заявил глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ван И.
18:16
Маринов: мне нравится выступать за Россию, и я хочу это делать дальше
Чемпион России по спортивной гимнастике в личном многоборье Даниел Маринов, родившийся в Софии, заявил, что намерен выступать только за сборную России.
18:12
Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу 250 офицеров запаса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на военную службу 250 офицеров запаса.
18:05
Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тысяч
Почти 48 тыс. человек погибли в результате землетрясений в Турции в феврале.
18:02
Макрон заявил о необходимости помочь Украине начать контрнаступление
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания намерены на ближайшую перспективу помочь Украине начать контрнаступление.
17:59
СМИ: Международная федерация фехтования допустит Россию и Белоруссию до соревнований
Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков до международных соревнований
17:58
Губернатор сообщил об одном пострадавшем при обстреле ВСУ села в Белгородской области
В результате обстрела украинскими военными села Ясные Зори в Белгородской области пострадал один человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
17:57
CNN и Politico в своих статьях отмечают успехи RT en Español в Латинской Америке
Американский телеканал CNN и издание Politico в своих статьях отмечают успехи RT en Español в Латинской Америке.
17:57
Вице-спикер парламента Грузии Вольский заявил о прибытии с Украины сторонников Саакашвили
Вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский сообщил, что, по его данным, группа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине на стороне ВСУ, прибыла в Грузию.
17:50
Первая Кавказская инвестиционная выставка пройдёт в Ставропольском крае
Первая Кавказская инвестиционная выставка состоится в Ставропольском крае в мае.
17:50
Власти Москвы рассказали о новых объектах на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде
В Зеленограде на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» за счёт строительства новых предприятий появится более 200 тыс. кв. м различных объектов.
17:49
Сунак: Британия и Франция договорились провести обучение украинских морпехов
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия и Франция договорились приступить к обучению украинских морских пехотинцев.
17:48
В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с
В Тюменской области в субботу, 11 марта, ожидаются штормовые порывы ветра и мокрый снег.
17:46
Зеленский утверждает, что Киев не имеет отношения к терактам на «Северных потоках»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к терактам на «Северных потоках».
17:45
Гендиректор ФК «Севастополь» назвал главное препятствие на пути вступления крымских клубов в РФС
Генеральный директор ФК «Севастополь» Валерий Чалый рассказал, что мешает крымским клубам вступить в Российский футбольный союз (РФС).
17:41
Макрон пообещал не допустить перерастания украинского конфликта в глобальное противостояние
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком призвал сделать всё для того, чтобы конфликт на Украине не перерос в глобальное противостояние.
17:40
Гендиректор ФК «Севастополь» — о вступлении крымских клубов в ФНЛ: говорить о каких-то сроках невозможно
Генеральный директор ФК «Севастополь» Валерий Чалый высказался о выступлении крымских клубов в чемпионате России по футболу.
17:37
Первый сбор Global Skating Academy пройдёт в мае в Турции
Бывший вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал об идее создания организации Global Skating Academy.
17:32
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Европы
Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего игрока недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
17:31
Bloomberg: власти Турции с 1 марта запретили транзит в Россию санкционных товаров
По словам высокопоставленного чиновника, турецкое правительство приказало прекратить с 1 марта транзит в Россию подпадающих под санкции товаров.
17:31
ВВС Украины опровергли информацию о получении американской системы ЗРК Patriot
Украина на данный момент не получила обещанных Соединёнными Штатами зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил представитель украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрий Игнат.
17:20
Экс-советник Пентагона Макгрегор: помощь США в атаках на Крым приведёт к конфликту с Россией
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что прямое участие США в атаках на Крым спровоцирует военный конфликт с Россией.
17:19
Вильфанд: в Москве в ночь на 11 марта похолодает до -13 °C
В ночь на 11 марта в Москву придут холодные воздушные массы из Санкт-Петербурга, ожидается похолодание до -13 °C.
17:18
Нападающий «Бенфики» Силва признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего игрока недели ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.