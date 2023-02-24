CGTN: шведский эксперт назвал возможные мотивы США для подрыва «Северного потока»

Шведский эксперт Ян Оберг заявил в интервью CGTN, что у США были и мотивы, и возможности для организации подрыва российских газопроводов «Северный поток». По его мнению, Вашингтон сделал это с целью отрезать Россию от европейского рынка, а также из корыстных интересов. И дальнейшая продажа американского природного газа странам Европы по более высоким ценам лишь подтверждает эту версию, отметил Оберг.
ЯН ОБЕРГ, соучредитель Транснационального фонда исследований мира и будущего: Это не то, что может сделать любая страна. Так что, конечно, это сделали Соединённые Штаты. И они в этом заинтересованы, потому что, во-первых, они могут тем самым отрезать — и это часть их политики, — отрезать всё, что имеет какое-то отношение к России.
Во-вторых, теперь они могут продавать свой газ в Европу. И цена, насколько я понимаю, при этом примерно в три-четыре раза выше, чем он стоит в США, так что вы эксплуатируете и обманываете европейских друзей. Это своего рода экономический терроризм, экономическая война против своих друзей и союзников.
Короче говоря, это разрушительно — и опять же, это саморазрушительно для Европы. Примечательно, что западные СМИ хранят полное молчание по этому поводу. Я имею в виду, если бы было доказано, что это сделала Россия, или Китай, или Иран, или кто-то ещё — тогда вся западная пресса говорила бы об этом днями, неделями или месяцами. И мы бы обсуждали санкции, как за это наказывать и всё такое.
А тот факт, что сейчас идёт шквал критики, допросов, попыток подорвать репутацию и грязной клеветы в отношении Сеймура Хёрша, мне кажется, тоже подтверждает, что это сделали Соединённые Штаты.
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