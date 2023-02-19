«Решили подмять под себя Германию» — аналитик Press TV объяснил, почему США напали на «Северные потоки»

Вашингтон инициировал атаку на «Северные потоки», чтобы подчинить себе немецкую экономику. Такое мнение в интервью Press TV высказал американский аналитик Дэниел Патрик Уэлч. При этом он назвал атаку на газопроводы «одним из крупнейших актов экотерроризма», а тех, кто её оправдывает, «социопатами».

Европейцы должны осознать тот факт, что Соединённые Штаты уничтожили «Северные потоки», чтобы подчинить себе Германию. Такое мнение в эфире Press TV высказал американский аналитик Дэниел Патрик Уэлч.

Вашингтон и НАТО назвали подрыв трубопроводов, который произошёл в сентябре, актом саботажа. Москва обвинила Запад, но ни одна из сторон не представила доказательств. Однако на днях американский журналист Сеймур Хёрш заявил, что за нападением на «Северные потоки» стояли ВМС США. Более того, по его информации, президент Джо Байден лично инициировал эту операцию, напоминает телеканал.

Между тем в Мюнхене на фоне конференции по безопасности, в которой в том числе участвовала вице-президент США Камала Харрис, прошла антивоенная демонстрация. Протестующие призывали к мирному урегулированию украинского конфликта, обращает внимание телеканал.

Во время своего выступления на конференции Харрис обвинила Москву в «совершении преступлений против человечности». При этом она пообещала привлечь российских политиков к ответственности за их действия.

Уэлч заявил Press TV, что надеется увидеть в ЕС больше подобных протестных акций, поскольку западные правительства и элиты «совершенно дистанцировались от народа и его интересов». При этом аналитик раскритиковал Харрис за «продвижение» интересов империи.

На его взгляд, обвинения вице-президента в адрес Москвы звучали «отталкивающе». Особенно в свете того, что США, а зачастую и их прихвостни, никогда не несут наказаний за те злодеяния, в которых они обвиняют своих врагов.

«Почему те самые люди, которые отвечают за колониальный геноцид, рабство, массовое убийство в Сонгми, САВАК, Сомосу, Пиночета… и этот список можно продолжать бесконечно. Почему эти оторванные от реальности персонажи до сих пор думают, что остальной мир покупается на их пустой своекорыстный бред?» — риторически поинтересовался эксперт.

«К тому же в действительности им плевать. Их единственная цель — сохранить лицо в нынешней имперской неудаче и подготовить население к новой войне против России, а затем, конечно же, против Китая», — добавил аналитик.

Эксперт обратил внимание, что Вашингтон уже потратил на украинский конфликт более 100 млрд. Вместе с тем он напомнил, что к текущему кризису привели «майдан» и госпереворот 2014 года, который устроили американцы.

«Европейцы должны осознать тот факт, что США разрушили «Северный поток», чтобы подмять под себя экономику Германии и держать её в узде. Это возмутительно. И меня поражает, что прошло так много времени, прежде чем люди вышли на улицу», — подчеркнул он.

Аналитик также признался, что его тошнит от заявлений высокопоставленных чиновников, включая Камалу Харрис, главу Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена. По его словам, эти «социопаты» пытаются оправдать «один из крупнейших актов экотерроризма в человеческой истории».

Европейцы не горят желанием обсуждать атаку на «Северные потоки». Но в США с освещением этой новости дела обстоят ещё хуже, поскольку местные СМИ в основном обсуждают «цирк со сбитыми воздушными шарами», подчеркнул Уэлч.