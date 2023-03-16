Китай взял на себя роль глобального лидера, ранее принадлежавшую Соединённым Штатам. Об этом заявил политический обозреватель Ларс Берн шведскому порталу SwebbTV. Эксперт отмечает, что происходящее — не что иное, как «полная катастрофа для американцев». Кроме того, именно страны Запада становятся инициаторами войн и несут угрозу миру во всём мире.

Соглашение о перемирии между Россией и Украиной было почти достигнуто вскоре после начала украинского конфликта. Однако мирный процесс был саботирован западными странами, о чём ранее заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Вместо этого их целью было «раздавить» Россию через Украину. Тем не менее такие планы полностью провалились, несмотря на то что Запад отправил Киеву экономическую и военную помощь в объёме €150 млрд, а Украина потеряла 500 тыс. военнослужащих в глобалистской опосредованной войне. Одновременно с этим, по словам депутата Европарламента Ги Верхофстадта, эффект от санкций ЕС против России оказался нулевым, пишет SwebbTV.

Другие страны мира устали от постоянных войн Запада, и поэтому Китай взял на себя роль посредника и сумел достичь соглашения между Саудовской Аравией и Ираном, что стало чрезвычайно важным событием, подчеркнул Ларс Берн в интервью SwebbTV.

Китай взял на себя роль мирового лидера, которую ранее монополизировали США. При посредничестве Пекина было заключено мирное соглашение между крупнейшими нефтяными государствами Саудовской Аравией и Ираном. Дипломатическую роль Китая эксперт называет «геополитическим землетрясением», которое должно быть «полной катастрофой» для американцев, поскольку это знаменует собой конец гегемонии США и Запада. Ларс Берн предположил, что следующим шагом Китая может стать прекращение войны в Йемене, которая «намного хуже и кровавее», чем конфликт на Украине, передаёт SwebbTV.

Китай также намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Председатель КНР Си Цзиньпин собирается приехать с визитом в Москву, и не исключено, что Китай может сыграть важную роль и в украинском конфликте. Это событие было бы расценено человечеством как нечто исключительно позитивное, поскольку китайцы хотят мира и развития своей экономики. Ларс Берн подытожил, что в отличие от Китая именно страны Запада на сегодняшний день становятся инициаторами войн по всему миру.