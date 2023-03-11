Обозреватель SwebbTV: Швеция слепо идёт в авангарде «военного психоза» НАТО

Шведские политики настолько сильно хотят затащить свою страну в НАТО, что готовы идти в антироссийском авангарде, заявил обозреватель Магнус Стенлунд в интервью SwebbTV. Тем не менее для обострения ситуации у Швеции нет ни сил, ни серьёзных причин. Кроме того, «военный психоз» охватил и шведские СМИ, которые транслируют исключительно милитаристские настроения и безальтернативность разрушительной войны с Россией.

Политики ставят некогда нейтральную Швецию в авангард того, что в действительности может перерасти в разрушительную войну с Россией. По их убеждению, Североатлантический альянс должен укрепить безопасность скандинавского государства, однако уже сейчас всё идёт наоборот. Политический обозреватель Магнус Стенлунд считает, что люди, которые к этому причастны, «выжили из ума», пишет SwebbTV.

Швеция движется к прямому конфликту с Россией, что, по-видимому, одобряется основными шведскими СМИ. По словам Стенлунда, его соотечественники настолько сильно хотят вступить в НАТО и продавать оружие, что первыми поднимают вопрос о поставках боевых самолётов именно шведские политики. Таким образом они опережают даже американцев, среди которых есть очень влиятельные голоса, выступающие против обострения ситуации, отмечает SwebbTV.

Тем не менее Швеция идёт в противоположном от мира направлении. Шведская церковь рассматривает вопрос организации проведения массовых захоронений, а в Минобороны страны готовятся к масштабной войне с участием Швеции. По мнению эксперта, поразительна реакция шведских СМИ, поскольку никто не пытается этому противостоять. Наоборот, милитаристские настроения считаются само собой разумеющимся, сообщает SwebbTV.