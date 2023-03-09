Aftonbladet: шведов призвали заранее подготовить 500 тыс. могил на случай войны с Россией
Минувшей осенью Шведская церковь провела переговоры с руководством Минобороны королевства и гражданским агентством по защите населения и готовности к чрезвычайным ситуациям (MSB), а в конце прошлого года её глава архиепископ Мартин Модеус разослал письменный призыв к архиереям ускорить работу по подготовке к предстоящей войне в 550 приходах и пастырствах страны. Причиной этому стала спецоперация России на Украине, отмечает издание Aftonbladet.
Войны и катастрофы приводят к массовым смертям — и потребность в местах захоронения возрастает. Раньше в Швеции были правила, согласно которым приходы должны иметь запас территории для захоронения 5% населения, что соответствует примерно полумиллиону могил. Теперь эта рекомендация снова стала актуальной. Кроме того, все приходы должны обеспечить наличие точек сбора трупов возле всех кладбищ, которые должны быть чётко обозначены на картах. По данным Aftonbladet, приходы также должны быть готовы к нехватке топлива и отключению интернета, поскольку крематории не будут работать и придётся вручную регистрировать всех умерших в кладбищенских книгах, которые должны быть подготовлены заранее.
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