У Североатлантического альянса нет возможности защитить даже самого себя, не говоря уже об Украине. Об этом заявил шведский политический обозреватель Ларс Берн редакции SwebbTV. По мнению эксперта, его соотечественники не понимают, что членство Швеции в НАТО не гарантирует стране безопасность, а только наоборот увеличит геополитические риски.

Политический обозреватель Ларс Берн назвал заявку Швеции о вступлении страны в НАТО «жуткой», поскольку от такого шага правительства риски развязывания войны только возрастут, а у самого Североатлантического альянса нет ресурсов для защиты скандинавского государства. Эксперт убеждён, что в возникновении настолько опасной ситуации виноваты «совершенно некомпетентные» шведские политики, которые этого не понимают, пишет SwebbTV.

Ранее в эфире SwebbTV выступил бывший председатель национальной шведской ассоциации «Нет НАТО» Ларс Дрейк, который разъяснил, что при присоединении к Североатлантическому альянсу риски для безопасности Швеции только возрастут, чего ни в коем случае «нельзя допускать». Его точку зрения разделяет Ларс Берн, который считает, что шведы «купились на миф» о том, что США и НАТО защитят Швецию, сетует специалист. Однако договорённости с НАТО не уберегли Украину от её «полного разрушения», отмечает SwebbTV.

По словам Берна, «США не могут помочь даже Украине», а немцы заявили, что смогут держать оборону не более недели, прежде чем у них закончатся боеприпасы. Эксперт считает, что НАТО не в состоянии защитить Швецию, и поэтому заявка страны на вступление в НАТО вселяет в него ужас. Шведский народ ложно полагает, что вступление в НАТО автоматически защитит его, однако всё обстоит совсем наоборот, подчёркивает издание. Берн утверждает, что шведам нужно рассчитывать только на собственные силы, завершает SwebbTV.