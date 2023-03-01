Newsweek: «атрофировались и ослабли» — экспертов встревожило состояние ВВС НАТО в Европе

Авиацию Североатлантического альянса в Европе одолевает множество проблем, считают эксперты британского Королевского объединённого института оборонных исследований. По их мнению, мощность военно-воздушных сил НАТО на континенте заметно снизилась, поэтому они не имеют достаточных возможностей, чтобы «завоевать и использовать превосходство в воздухе над российскими войсками», пишет Newsweek.

Европейские ВВС испытывают трудности и нуждаются в «срочных изменениях перед лицом агрессии со стороны» Москвы и Пекина. С таким предупреждением в своём новом докладе выступил британский Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI), пишет Newsweek.

«В настоящий момент почти всем европейским ВВС, включая британские, не хватает многих критически важных средств, необходимых, чтобы убедительно завоевать и использовать превосходство в воздухе над российскими войсками или любым противником, представленным государством с современными наземными системами противовоздушной обороны и межконтинентальными ракетами», — утверждает один из авторов доклада профессор Джастин Бронк.

Согласно отчёту, авиация представляет собой «основу конвенциональной огневой мощи и смертоносности» альянса. Поэтому её поддержание — ключ к «сдерживанию» России от нападения на западный военный блок. «Европейские члены НАТО должны срочно восстановить боеспособность своих вооружённых сил», — призывают эксперты RUSI.

По мнению Бронка, за последние три десятилетия ВВС НАТО позволили «атрофироваться». Он подробно останавливается на таких недостатках, как уязвимость авиабаз, отсутствие технического обслуживания и обучения, а также недостаточное количество боеприпасов для уничтожения средств ПВО противника.

Опрошенные Newsweek военные эксперты подтвердили, что проблема со снижением боевой мощи авиации появилась далеко не вчера. Бывший британский офицер Фрэнк Ледвидж предположил, что ВВС альянса уделяли слишком много внимания «несущественным угрозам» и оказались истощены «войной с террором».

«К сожалению, это (доклад RUSI. — ИноТВ) меня совсем не удивляет», — признался изданию отставной коммодор Королевских ВВС Великобритании Эндрю Кёртис. «Люди знали об этом уже давно», — добавил он.

Но британские ВВС и вооружённые силы в целом подвергались «серьёзному давлению», пояснил Кёртис. Он усомнился, что правительство покроет все необходимые статьи расходов: от расширения авиапарка до укрепления укрытий или повышения живучести самолётов.

Исследование RUSI также предупреждает, что европейские силы НАТО должны быть готовы к тому, что в случае потенциальной войны Китай отвлечёт внимание США. В результате американская поддержка сократится, из чего «максимальную выгоду может извлечь» Россия.

Ледвидж согласился, что подобный сценарий является «абсолютно» вероятным. Кёртис также подтвердил Newsweek, что США принимают свои решения по обороне с учётом Китая.