Не хватает ни машин, ни времени, ни логистики: Newsweek рассказал, какие преграды стоят между Киевом и западными самолётами

Несмотря на громкие заявления правительства Зеленского и далекоидущие обещания британских властей, для получения западных истребителей Украине придётся преодолеть целое множество преград, пишет Newsweek. Как установило издание, пообщавшись с британскими экспертами, подготовка украинских пилотов не только займёт месяцы, но и по существу не может быть нормально организована, пока не будет решено, какие самолёты получит Киев, — а это само по себе очень сложный вопрос.

Украина, вероятно, постепенно приближается к тому, чтобы добиться от Запада обещания предоставить ей истребители — соответствующие заявления на этой неделе сделали украинский президент Владимир Зеленский и его подчинённые после того, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита Зеленского в Лондон заявил, что британские власти планируют расширить предназначенную для украинских военных программу подготовки, впервые включив в неё пилотов, сообщает Newsweek.

Как заявил в интервью изданию отставной коммодор авиации Королевских ВВС Великобритании Эндрю Кёртис, подобный шаг со стороны Лондона имеет большое значение, поскольку он стал для всех западных партнёров Киева «ещё одним шагом чуть дальше». «Эта мера даёт союзникам Великобритании сигнал о том, что она поддерживает Украину и намеревается её поддерживать и в дальнейшем», — пояснил Кёртис. В свою очередь, бывший офицер британской военной разведки Фрэнк Ледвидж сообщил изданию, что обещание Сунака было сделано для того, чтобы «подать пример».

Между тем, на пути к получению натовских самолётов Киев может столкнуться с целым рядом преград — и дело не только в том, что ещё недавно та же Великобритания и США исключали возможность их поставки, говорится в материале Newsweek.

Как полагают опрошенные журналом эксперты, одной из первых проблем является вопрос о том, какие самолёты отправлять Киеву — тем более что Сунак в своих заявлениях не стал обещать украинцам подготовку пилотов под какую-либо конкретную модель истребителя, а говорил лишь об обучении на «стандартных самолётах НАТО».

«Как мне кажется, Великобритания, видимо, предлагает украинцам чётко структурированную программу наземной подготовки, чтобы повысить квалификацию украинских лётчиков, не сажая их при этом в кабину самолёта и не отправляя их летать», — предположил Эндрю Кёртис. По мысли отставного военного, организовывать для Украины программы под конкретную модель самолёта Лондону нет смысла, поскольку «в конечном счёте готовить пилота крайне желательно именно на том самолёте, который ему потом выдадут». Между тем, какие истребители в итоге достанутся Киеву, ещё не ясно, пишет Newsweek.

С такой точкой зрения согласился и Ледвидж. «Готовить людей нужно под конкретный самолёт», — сообщил он Newsweek, отметив вместе с тем, что проблема эта не непреодолимая и что «человек, который умеет летать на F-16, конечно, сможет летать и на «Тайфуне».

По мнению обоих экспертов, Великобритания почти наверняка не станет передавать Украине свои малозаметные истребители F-35, которые являются самыми современными самолётами в арсенале Великобритании. Как подчеркнул Ледвидж, у Лондона и так их «маловато» — и «позволить себе терять их он уж точно не может». «С этой модели начинать определённо не станут», — согласился с бывшим разведчиком Кёртис.

Как заявил Newsweek бритнский эксперт по военной авиации Джастин Бронк, у Лондона есть только один реалистичный кандидат на передачу Киеву — истребители «Тайфун», первой партии, которые будут списаны в течение двух лет в связи с заменой на более новые модификации с усовершенствованной бортовой электроникой. Вместе с тем, подчеркнул Бронк, эти самолёты не вполне соответствуют нынешним потребностям Киева: они плохо подходят для полётов на низких высотах и к тому же требуют сложного технического обслуживания, для организации которого британским оборонным компаниям придётся размещать своих специалистов непосредственно на украинской территории.

Официальный представитель Сунака не ранее чем в конце января говорил, что для обучения пилотов самых современных западных истребителей может потребоваться много месяцев, из-за чего поставки таких истребителей Киеву «не имеют практической ценности», — но дело не только в подготовке пилотов: необходимо также учитывать время на обучение наземного персонала и налаживание цепочек поставок, степень сложности машин в обслуживании и арсенал вооружений, которые они могут использовать, а также особенности украинского ландшафта, говорится в материале Newsweek.

«Чтобы всё это собрать вместе, потребуется от многих недель до многих месяцев, а не от нескольких дней до нескольких недель, — предупредил в беседе с журналистом издания Эндрю Кёртис. — Говоря реалистично, даже если бы, к примеру, президент США Байден сегодня дал Польше отмашку на поставку одной эскадрильи F-16 и США обеспечили какую-то поддержку в плане логистики, то до момента, когда весь этот пакет услуг будет собран — то есть будут обучены пилоты, будет обучен наземный персонал и так далее, — пройдёт где-то ещё месяцев шесть».

Впрочем, подготовка заключается не только в том, чтобы посадить пилотов в самолёт и научить их взлетать: как подчеркнул Кёртис, украинцев можно было бы обучить стратегическим и тактическим приёмам НАТО, вообще не сажая их за штурвал, — а по мнению Ледвиджа, предложенная Лондоном программа подготовки в любом случае будет главным образом состоять из тренировок на симуляторах. «Лётчиков можно много чему обучить в классной комнате, а не в кабине», — также отметил Кёртис.

Как полагают эксперты, опрошенные Newsweek, у европейских «Тайфунов» есть более серьёзные требования к логистике по сравнению с американскими F-16 — однако на деле ни та, ни другая модель скорее всего не подойдут Киеву, поскольку он нуждается в очень быстрых машинах, которые смогут уходить от дальнобойных российских ракет. Британские специалисты также отмечают, что обе эти модели, как правило, размещаются на базах с ровными взлётными полосами, а на Украине таких осталось очень мало.

Кроме того, британская программа подготовки пилотов, возможно, не сможет переварить резкий приток украинских курсантов, поскольку обучение лётчиков занимает достаточно долгое время, сообщили эксперты Newsweek. «Мы и себе-то пилотов готовим недостаточно», — разъяснил Фрэнк Ледвидж. По мнению экс-разведчика, обещание Сунака носит «не практический, а политический» характер: «Его цель заключается в том, чтобы подвести другие страны к тому, чтобы задуматься о поставках «Грипенов» или даже F-16, — примерно в том же ключе, что было с танками».

Наконец, самолётов касаются те же соображения, которые ранее удерживали Запад от снабжения Украины дальнобойными ракетами: они могут в теории быть применены для ударов по российской территории. «Мне кажется, что именно это до сих пор является для большинства западных стран красной линией, — пояснил Эндрю Кёртис. — Что это воспримут как предоставление Украине способа перенести боевые действия глубоко внутрь России. Думаю, что это очень некомфортная мысль для большинства западных лидеров, а то и для всех».