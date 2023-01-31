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Das Erste: Байден и Макрон не сошлись во мнении по поводу поставок Украине истребителей

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Президент США Джо Байден отверг идею поставки Украине американских истребителей F-16, хотя ранее в Вашингтоне заявляли, что никаких «конкретных» запретов нет, сообщает Das Erste. А вот его французский коллега Эммануэль Макрон не стал категорически исключать такую возможность. Но при этом он выдвинул ряд «критериев» для отправки Киеву боевых самолётов, рассказывает немецкий телеканал.
Das Erste: Байден и Макрон не сошлись во мнении по поводу поставок Украине истребителей
AP

Президент США Джо Байден чётко высказался против поставок Украине американских истребителей F-16, сообщает Das Erste. При этом ещё на прошлой неделе заместитель советника по национальной безопасности США Джон Финер заявил, что, в принципе, запретов на отправку Киеву каких-либо «конкретных» систем нет. Он также отметил, что Вашингтон постоянно наблюдает за ситуацией в зоне боевых действий, чтобы выяснить какое вооружение необходимо украинцам.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон не стал категорически исключать возможности поставки Украине истребителей. Но в то же время он назвал ряд критериев для принятия такого решения и предостерёг от обострения конфликта. Во-первых, Киев должен отправить Парижу «официальный запрос». К тому же оружие не должно привести к «обострению» и его нельзя будет использовать на российской территории. Оно предназначено только для усиления обороноспособности страны. Также необходимо не допустить ослабления французской армии в результате поставок.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте согласился с выдвинутыми Макроном условиями, продолжает Das Erste. В свою очередь, он подчеркнул, что у его страны «никаких табу нет», но отправка Киеву боевых самолётов «будет серьёзным шагом». Канцлер Германии Олаф Шольц ещё на прошлой неделе высказался против поставок истребителей. Во время своего визита в Латинскую Америку он предостерёг западные государства от постоянной конкуренции в попытках превзойти друг друга в той военной помощи, которую они оказывают Украине.

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источник
Das Erste Германия Европа
теги
армия военная техника Германия Джо Байден истребитель Нидерланды оборона поставка США Франция Эммануэль Макрон
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