SwebbTV: «по пути к прямой конфронтации» — Швеция готовится к войне с Россией

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Forbes: конгрессмен США призвала Вашингтон перестать вооружать Киев Forbes
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Экс-конгрессмен США: американские законотворцы обязаны расследовать подрыв «Северных потоков» Fox News
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Guardian: к 2035 году число страдающих от ожирения угрожает превысить 2 млрд человек Guardian
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DT: демонстрация силы для России — ВВС Великобритании и Германии будут совместно патрулировать небо над Эстонией Daily Telegraph
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CNN: «ради мира и стабильности» — Белый дом поддержал продажу оружия Тайваню CNN
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SRF: финский парламент открыл стране путь в НАТО — но сомнения остались SRF
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WSJ: выводы американской разведки о «гаванском синдроме» вряд ли удовлетворят его жертв, особенно в ЦРУ и Госдепе Wall Street Journal
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Press TV: альянс России, Китая и Ирана может положить конец американской гегемонии Press TV
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Омбудсмен Сердюкова: более 30 военных ЛНР освобождены из украинского плена
Более 30 военных из ЛНР освобождены из плена в результате обмена с украинской стороной, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
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Порядка 80 тысяч жителей Новосибирской области получили единое пособие на ребёнка
В Новосибирской области с 1 января 2023 года около 80 тысяч человек получили новое ежемесячное пособие на детей в возрасте до 17 лет и беременных женщин.
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В Белом доме отказались комментировать сообщения NYT о теракте на «Северных потоках»
В Белом доме отказались комментировать сообщения The New York Times о новых данных по поводу теракта на «Северных потоках». Как отметили в американской администрации, страны Европы ведут расследование диверсии.
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На горячую линию «Стань мамой в Подмосковье» поступило более 250 тысяч звонков в 2022 году
Свыше 253 тысяч звонков поступило на номер горячей линии «Стань мамой в Подмосковье» в прошлом году.
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Турэксперт Месонжник назвал Турцию популярным направлением для романтического путешествия
Член московской «Деловой России», коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел» Михаил Месонжник рассказал, какие направления выбирают пары для путешествий на 8 Марта.
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Агент Азмуна: не вижу причин, которые помешали бы Сердару сыграть с Россией
Арманд Дурн, агент нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна, отреагировал на возможное участие своего клиента в матче с командой России.
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В Музее Москвы открылась выставка «Индустрия советских образов»
В Музее Москвы начала работу выставка «Индустрия советских образов». Она посвящена 100-летию первого советского ателье мод на Петровке.
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На фасадах петербургских домов появились световые открытки к 8 Марта
На фасадах домов в Санкт-Петербурге появились световые открытки к Международному женскому дню.
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В Москве учащиеся медицинских классов школ посетят подстанции скорой помощи
В Москве для учеников медицинских классов школ организуют экскурсии на подстанции скорой помощи.
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Губернатор Самарской области Азаров поздравил женщин с наступающим 8 Марта
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе торжественного мероприятия по случаю предстоящего Международного женского дня поддержал инициативу жён военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами.
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Количество молодых учёных-стипендиатов правительства Новосибирской области увеличат вдвое
В Новосибирской области в 2023 году вдвое вырастет число молодых учёных — получателей именных стипендий правительства Новосибирской области.
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Диетолог Соломатина рассказала, что при гипертонии не стоит есть сыр
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому не рекомендуется есть сыр.
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Медведева: с какой стороны на меня ни посмотри, я кто угодно, но не певица
Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об участии в шоу «Маска».
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В Госдуме предложили предоставить льготы работодателям, трудоустраивающим подростков
В Госдуме и Минтруде работают над законопроектом, который предоставит льготы работодателям, трудоустраивающим подростков.
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Хирург Авакян дал советы по профилактике заболеваний вен
Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян дал рекомендации по профилактике заболеваний вен.
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Маркетинг-менеджер Монахов рассказал, кому россияне дарят подарки на 8 Марта
Маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов на основе анализа запросов в «Яндексе» рассказал, кому жители России дарят подарки на 8 Марта.
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Специалист Величкина заявила о важности поездок с детьми
Общественный деятель, блогер и эксперт по семейным делам Екатерина Величкина рассказала о том, как важны совместные поездки с детьми.
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Психолог Аверс дала советы по грамотному увольнению
Психолог и предприниматель Ксения Аверс рассказала, как уйти с работы с максимальной выгодой.
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Воробьёв: все округа Подмосковья вышли из красной зоны рейтинга по качеству питьевой воды
Все округа Московской области вышли из красной зоны рейтинга по качеству питьевой воды, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
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Доля импортных автомобилей в России выросла в два раза за год
В январе-феврале 2023 года в Россию ввезли почти 50 тыс. новых легковых автомобилей, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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Херш рассмеялся, говоря о статье NYT о «Северных потоках», но комментировать её не стал
Автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш рассмеялся, говоря о статье New York Times о новых разведданных по взрывам.
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В Крыму построят два экотехнопарка
В Крыму построят два экотехнопарка в рамках нацпроекта «Экология». Они расположены в Белогорском и Сакском районах и предназначены для приёма твёрдых коммунальных отходов.
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Пожароопасный сезон в Татарстане начнётся 15 апреля
Пожароопасный сезон в Татарстане начнёт действовать с 15 апреля.
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Офтальмолог Киселе рассказала о безоперационных методах коррекции зрения
Врач-офтальмолог клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Солянке» Анастасия Киселе рассказала о методах коррекции зрения без хирургического вмешательства.
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В трёх городах Крыма запустят праздничные троллейбусы в честь 8 Марта
В Симферополе, Ялте и Алуште запустят праздничные троллейбусы в честь 8 Марта.
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В Нижегородской области проведут более 200 мероприятий в честь 8 Марта
Нижегородские учреждения культуры подготовили мероприятия в честь 8 Марта. Запланировано около 200 концертов, выставок, творческих встреч и мастер-классов.
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В Крыму вручили госнаграды в преддверии 8 Марта
Глава Крыма Сергей Аксёнов вручил госнаграды жительницам республики в преддверии 8 Марта.
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Ресторатор Бухаров заявил о популярности ресторанов фастфуда 8 Марта
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, какие заведения пользуются популярностью 8 Марта.
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Кардиолог Павличенко рассказала, как рассчитать индекс массы тела
Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко объяснила, что индекс массы тела — это отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах.
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Царукян считает, что Ян победит Двалишвили
Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян высказался о поединке между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.
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Отступление ВСУ из Артёмовска срывается из-за погоды и дефицита техники
По информации RT, из-за резкого потепления днём и обильных осадков ночью с начала марта значительная часть дорог, по которым передвигается тяжёлая техника механизированных бригад ВСУ, была размыта, что сделало невозможным быстрое и организованное отступление украинских сухопутных войск из Артёмовска (Бахмута).
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NYT: возможная причастность Украины к подрыву СП нарушит отношения Киева и Берлина
Любая причастность Украины к подрыву «Северных потоков» будет иметь серьёзные последствия для коалиции, поддерживающей Киев в противостоянии с Россией, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на «новые разведданные» США.
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Погорилая рассказала о ходе подготовки к турниру шоу-программ
Призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая рассказала о подготовке к турниру шоу-программ.
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Нагельсманн: «Бавария» не сможет постоянно останавливать Мбаппе
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался об ответном матче своей команды с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния
Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния, об этом свидетельствуют результаты голосования.
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Юрий Башмет и «Солисты Москвы» выступят в Петербурге
Народный артист России Юрий Башмет и «Солисты Москвы» выступят 18 марта в Санкт-Петербурге.
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Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Татарстане
В Татарстане в среду, 8 марта, ожидается метель и снегопад.
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«Военная хроника»: в Часовом Яре уничтожены расположения двух батальонов ВСУ
Ударом по позициям военных Украины в Часовом Яре, куда с 1 марта украинские войска отходят из Артёмовска (Бахмута), уничтожены расположения двух батальонов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
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NYT: «Северные потоки» могли заминировать подготовленные и опытные водолазы
Взрывные устройства на трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли заложить «опытные водолазы», пишет американская газета The New York Times со ссылкой на «новые разведданные» США. Согласно источникам издания, американские и британские граждане «не были замешаны» в диверсии.
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«Нефтехимик» победил «Ак Барс» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
Нижнекамский «Нефтехимик» победил казанский «Ак Барс» в матче плей-офф КХЛ.
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Динамика ВВП России в 2023 году может оказаться лучше базового прогноза Банка России
Динамика российской экономики в 2023 году может быть лучше прогнозов базового сценария Центробанка.
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Писеев не верит в скорое возвращение россиян на международные соревнования
Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказал мнение, что российским спортсменам потребуется время для возвращения на международную арену.
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El Mundo: испанская прокуратура предъявит «Барселоне» обвинения в коррупции
Прокуратура Испании завершила работу над обвинительным актом по «делу Негрейры» и предъявит «Барселоне» обвинения в коррупции.
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Нурмагомедов пригласил Гана в Дагестан после поражения от Джонса
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов пригласил француза Сирила Гана в Дагестан после его поражения от американца Джона Джонса в титульном поединке.
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Украинка Костюк объяснила, почему отказалась пожать руку Грачёвой после финала турнира в Остине
Украинская теннисистка Марта Костюк объяснила, почему отказалась пожать руку россиянке Варваре Грачёвой после победы в финале турнира в Остине (США).
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В здании ГУ МВД на Петровке произошёл пожар
На третьем этаже административного здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38 произошёл пожар.
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NYT: чиновники США заявили о непричастности властей России к атакам на «Северные потоки»
Американские официальные лица заявили, что не нашли никаких доказательств причастности российских властей к диверсиям на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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Глава ФРС: США продолжат повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией
Глава Федеральной резервной службы (ФРС) Джером Пауэлл сообщил, что Соединённые Штаты продолжат повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией.
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NYT: разведка США допускает причастность проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков»
Американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждает, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.
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В Подмосковье отреставрируют Бобренёв монастырь
В городском округе Коломна отреставрируют Богородицерождественский Бобренёв мужской монастырь.