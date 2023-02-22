Expressen: спецслужбы Швеции объявили Россию самой большой угрозой для страны

Начальник службы государственной безопасности Швеции Шарлотта фон Эссен назвала Россию на сегодняшний день самой серьёзной угрозой своей стране, сообщает таблоид Expressen. По словам руководителя ведомства, на такую оценку действительности повлиял украинский конфликт, а опасаться стоит действий российской разведки, осуществления кибератак и проведения кампаний по дезинформации.

Внешние угрозы влияют на внутреннюю безопасность Швеции, заявила начальник службы государственной безопасности Швеции Шарлотта фон Эссен на пресс-конференции, где был представлен новый отчёт ведомства с прогнозом на 2022–2023 годы, пишет Expressen.

По словам руководителя шведской спецслужбы, характер действий России и других «авторитарных» государств становится всё более наступательным. Фон Эссен подчеркнула, что защита шведской демократии сейчас важна как никогда, хотя эта задача стала намного более сложной. Глава ведомства считает, что угроза терактов в Швеции усилилась, а украинский конфликт коренным образом изменил порядок европейской безопасности, передаёт таблоид.

По оценке шведской спецслужбы, в настоящее время Россия представляет собой наибольшую угрозу для скандинавского королевства и его безопасности, поскольку Кремль уже рассматривает Швецию частью НАТО и готов пойти на «большие риски». В частности, фон Эссен опасается действий российской разведки, кибератак и кампаний по дезинформации. По мнению главы контрразведки страны Даниэля Стенлинга, Россия ведёт «обширную разведывательную деятельность» против Швеции, сообщает Expressen.

Спецслужбы Швеции также отметили, что Китай и Иран также считаются основными угрозами для государства, поскольку обе страны сотрудничают с Россией.