Samnytt: на Украине убит ещё один шведский наёмник

18:49
В ООН отметили опасность лишения мира контроля над вооружениями
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил об опасности катастрофических последствий из-за лишения мира контроля над ядерным оружием.
18:45
В ООН призвали Россию и США возобновить полное выполнение ДСНВ
Россия и США должны возобновить полное исполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
18:45
Боррель: Ван И спросил, почему нельзя вооружать Россию при поставках оружия Украине из ЕС
Китай поинтересовался у Евросоюза, почему Пекин не должен поставлять российской стороне оружие, если ЕС снабжает им Украину.
18:44
Губерниев назвал FIS лицемерами после включения Непряевой и Большунова в проморолик
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на появление Натальи Непряевой и Александра Большунова в проморолике Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
18:41
Лавров назвал спектаклем визит Байдена на Украину
Глава МИД России Сергей Лавров назвал визит президента США Джо Байдена в Киев спектаклем.
18:41
Ари: Дзюба будет очень мотивирован забить «Спартаку»
Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от матча Кубка России между московскими командами.
18:36
Ван И заявил, что китайско-российские отношения прочны как скала
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И на встрече с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым заявил, что китайско-российские отношения прочны как скала.
18:33
Специалист Коротченко прокомментировал решение России приостановить участие в ДСНВ
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался о решении России приостановить участие в ДСНВ.
18:32
«Спартак» не пустит журналистов в раздевалку в случае победы над «Локомотивом»
Пресс-секретарь «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, впустят ли журналистов в раздевалку в случае победы над «Локомотивом» в Кубке России.
18:31
РФС предложил Иракской федерации футбола провести матч сборных в Сочи
В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что организация предложила Иракской федерации футбола провести матч национальных команд в Сочи.
18:30
ГУР Минобороны Украины опубликовало фото вертолёта Black Hawk в украинских цветах
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало фотографию американского военно-транспортного вертолёта UH-60 Black Hawk с нанесёнными на него украинскими опознавательными знаками.
18:25
Тарасова: ужасно несправедливые требования WADA отстранить Валиеву на четыре года
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и настаивает на дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на четыре года.
18:25
Рублёва: Щербакова и Гончаров ехали на первенство России бороться за первое место
Екатерина Рублёва, тренер чемпионов России в танцах на льду среди юниоров Анны Щербаковой и Егора Гончарова, поделилась, с какой целью фигуристы ехали на первенство России в Перми.
18:20
ФАС согласовала приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC компанией «Альмира»
Федеральная антимонопольная служба России согласовала приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC компанией «Альмира».
18:20
Депутат Кизеев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Депутат Госдумы Михаил Кизеев высказался о послании российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.
18:20
Тренер Рублёва ответила на вопрос, в чём сила монреальской школы
Екатерина Рублёва, тренер чемпионов России в танцах на льду среди юниоров Анны Щербаковой и Егора Гончарова, рассказала о желании пробовать что-то новое на льду.
18:15
WSJ: Си Цзиньпин готовится посетить Россию для встречи с Путиным
Китайский лидер Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
18:14
Источник: у Костомарова полностью перестал видеть правый глаз
Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
18:13
В Минздраве Удмуртии сообщили, что помощь жителям новых регионов будет продолжена
Удмуртские врачи продолжат оказывать помощь жителям новых российских регионов.
18:13
Минэкономразвития предложило отменить плановые проверки бизнеса в новых регионах России
Минэкономразвития России подготовило проект постановления кабмина для отмены плановых проверок бизнеса в новых регионах до конца 2024 года.
18:12
На Украине сообщили о назначении двух новых заместителей министра обороны страны
Кабинет министров Украины назначил Виталия Дейнегу и Андрея Шевченко заместителями министра обороны страны.
18:07
Агент Овечкина подтвердил, что хоккеист сегодня вылетит в Вашингтон
Агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков отреагировал на новость, что россиянин вылетит в США 21 февраля.
18:06
В Совбезе США заявили о готовности встретиться с коллегами из России для обсуждения ДСНВ
Представители США готовы встретиться с коллегами из России для обсуждения темы ДСНВ и стратегической стабильности, заявили в американском Совете национальной безопасности.
18:06
Совет «Роскосмоса» одобрил эксплуатацию российского сегмента МКС до 2028 года
Научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года.
18:06
Депутат Якубовский поддержал решение о бессрочной догазификации
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский заявил, что бессрочная догазификация — важное решение.
18:01
Руденя назвал решения Путина важными для развития потенциала Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя прокомментировал послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.
18:01
Воробьёв: Подмосковье продолжит оказывать поддержку Донбассу
В Московской области продолжат работу по оказанию поддержки Донбассу, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
18:01
Экономист Калашников прокомментировал решение о выплатах маткапитала семьям из новых регионов
Заслуженный экономист Сергей Калашников прокомментировал решение о выплатах материнского капитала семьям из новых регионов России.
18:00
WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на оправдательное решение по делу фигуристки Камилы Валиевой, вынесенное дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.
18:00
Песков: Путин оперативно внесёт в парламент документ о приостановке участия России в ДСНВ
Решение о приостановке участия России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должно быть утверждено российским парламентом, документ будет внесён главой государства Владимиром Путиным оперативно.
17:53
Тихонов призвал Европарламент не вмешиваться в спорт
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на решение Европарламента осудить Международный олимпийский комитет (МОК) за предоставление россиянам возможности отобраться на Олимпиаду-2024.
17:52
В Швейцарии заявили, что банки не могут использовать для своих целей замороженные активы России
Пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил, что банки страны не могут использовать для своих целей замороженные активы России.
17:52
На Украине запретили деятельность Партии регионов
В СБУ сообщили о запрете деятельности Партии регионов на Украине, активы политической организации, согласно постановлению, будут национализированы.
17:51
Экс-замглавы разведки НАТО не верит в возможность Украины взять Крым под контроль
У Украины практически нет шансов вернуть себе Крым, уверен бывший заместитель главы Управления разведки Международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик.
17:47
Проходящий модернизацию авианосец «Адмирал Кузнецов» покинул док
Авианосец «Адмирал Кузнецов» покинул док 21 февраля, он вернётся в боевой состав флота в 2024 году, сообщил глава «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.
17:43
Член делегации президента США Байдена упал с трапа самолёта в Варшаве
Член делегации президента США Джо Байдена упал с трапа после приземления самолёта в Варшаве.
17:41
Надаль: честь быть номинированным на премию спортсмену года, но награду заслужил Месси
Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на попадание в число номинантов премии Laureus, которую называют спортивным «Оскаром».
17:38
Сальдо заявил, что в новых российских регионах не боятся санкций со стороны Запада
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в новых российских регионах не боятся санкций со стороны Запада.
17:38
Патрушев сообщил о денонсации Западом ряда международных договоров в одностороннем порядке
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о денонсации ряда международных договоров со стороны Запада в одностороннем порядке, в том числе в сфере контроля над вооружениями.
17:36
Суд приговорил к колонии задержанного в Шереметьеве американца с пистолетом
Химкинский суд Подмосковья приговорил к восьми годам колонии американца Андрэ Хачатуряна, задержанного в московском аэропорту Шереметьево с пистолетом.
17:32
Патрушев: коллективный Запад действует против России и КНР
Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что коллективный Запад действует против России и Китая.
17:30
Собянин: в послании Путина Федеральному собранию сформулированы долгосрочные задачи
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в послании российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу.
17:30
Кондратьев: Краснодарский край продолжит помогать жителям новых регионов России
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион оказывает всю необходимую помощь жителям новых регионов России.
17:29
В Удмуртии прокомментировали послание Путина Федеральному собранию
Председатель комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Удмуртии Пётр Фомин высказался о послании российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию.
17:29
Бирюков: в системе отопления Москвы из-за похолодания повысили температуру
Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания.
17:28
Загитова дебютирует за диджейским пультом перед матчем Кубка «Локомотив» — «Спартак»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит перед матчем Кубка России «Локомотив» — «Спартак».
17:26
Журналист Херш заявил, что никогда не будет давать показания перед конгрессом США
Автор расследования о подрыве «Северных потоков», американский журналист Сеймур Херш, заявил РИА Новости, что никогда не будет давать показания перед конгрессом США.
17:26
Патрушев на встрече с Ван И заявил о приоритетном значении развития отношений России и КНР
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев во время переговоров с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И заявил, что углубление российско-китайской координации на международной арене приобретает особое значение.
17:26
Американский ветеран Дрейвен заявил, что желает «обнять Путина как брата» после его речи
Ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен заявил, что посмотрел послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и готов обнять главу российского государства «как брата».
17:21
Собянин подписал указ о единых мерах поддержки семей участников СВО
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев — участников специальной военной операции.