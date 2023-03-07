Der Spiegel: проблемы с «Леопардами» не позволяют Германии выполнять обязательства в рамках НАТО

Немецкий танковый батальон, состоящий в рядах сил быстрого реагирования НАТО, столкнулся с острой нехваткой исправных танков, пишет Der Spiegel. Сообщается, что на данный момент батальон не располагает даже минимально допустимым количеством исправных машин.

Бундесвер, вероятно, не в состоянии полноценно исполнить свои обязательства в рамках сил быстрого реагирования НАТО, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, это известие появилось очень некстати для главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, не раз заявлявшего о том, что Германия является надёжным партнёром в рамках альянса.

Проблема состоит в том, что немецкий 393-й танковый батальон, приданный силам быстрого реагирования НАТО, столкнулся с большой нехваткой танков «Леопард-2А7», пишет Der Spiegel. Сообщается, что батальон не имеет при себе минимально допустимое количество танков, составляющее 30 боевых машин.

Согласно внутреннему армейскому отчёту, на данный момент лишь 20 из 40 танков 393-го батальона находятся в исправном состоянии, пишет Der Spiegel. При этом в минувшем январе ситуация была ещё хуже: тогда исправны были лишь 17 «Леопардов-2». Авторы отчёта считают, что даже к концу 2023 года батальон не сумеет собственными силами довести число исправных танков до нужных 30 единиц.

В бундесвере также подтвердили наличие дополнительных проблем, пишет издание. В частности, в этом году пришлось отправить на техосмотр почти все новейшие танки «Леопард-2А7V». При этом в ходе техосмотров часто возникали большие задержки ввиду нехватки важных запчастей. В результате, многим немецким танковым подразделениям пришлось замещать их машинами старого образца.

Проблемы с немецкими танками для сил быстрого реагирования НАТО могут заново разжечь сомнения в надёжности немецкой стороны, пишет Der Spiegel. Издание отмечает, что силы быстрого реагирования альянса являются одним из доказательств того, что НАТО сможет адекватно ответить на гипотетическую агрессию со стороны России. Тем временем в бундесвере утверждают, что с большими усилиями Германия всё же сумеет выполнить свои обязательства перед альянсом. Отмечается, что на данный момент в немецкой армии насчитывается 40 исправных «Леопард-2А7V», 30 их которых могут быть в чрезвычайной ситуации переданы в силы быстрого реагирования.