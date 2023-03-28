«Ведётся плотная работа»: как Россия смогла полностью перенаправить поставки своей нефти в условиях ограничений Запада

Российские компании полностью переориентировали поставки нефти в условиях ограничений Запада и смогли избежать падения продаж, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов. В настоящий момент Москва наращивает экспорт энергоресурса в страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. Причём отгрузки сырья, например, в Индию за последний год выросли сразу в 22 раза. По словам вице-премьера Александра Новака, в дальнейшем Россия планирует расширять торговые маршруты, увеличивать размер танкерного флота и активнее переходить на расчёты в нацвалютах со своими покупателями. Что при этом будет происходить с нефтяными ценами — в материале RT.

На фоне попыток Запада ограничить продажи российских углеводородов Москва к настоящему моменту уже смогла перестроить свой нефтяной экспорт в дружественные страны. Об этом во вторник, 28 марта, заявил министр энергетики страны Николай Шульгинов.

«Ведётся плотная работа по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. Уже сегодня можно констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объём экспорта, который выпал в связи с эмбарго. Снижения продаж не произошло», — сообщил Шульгинов на итоговом заседании коллегии Минэнерго.

Значительный объём нефти был переправлен именно в азиатские государства, о чём во время встречи рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, в 2022 году экспорт сырья в Индию, например, увеличился сразу в 22 раза. В то же время поставки энергоресурса в Китай выросли более чем на 8% в физическом выражении, о чём свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Всего по итогам 2022 года нефтедобыча в России не только не сократилась, но и выросла примерно на 2% по сравнению с 2021-м — до 535,2 млн т. В свою очередь, экспорт сырья увеличился на 7,6% — до 242 млн т. Как отметил Новак, таких показателей удалось добиться за счёт слаженной работы властей и принятых мер для повышения устойчивости отрасли.

«Были достигнуты, на мой взгляд, неплохие результаты в этих условиях, и они даже превзошли ожидания, особенно тех скептиков, которые говорили, что наша страна упадёт и по добыче, и по экспорту. Тем не менее ничего из этого не произошло. Более того, мы обеспечили 42% доходов федерального бюджета, в предыдущем году это было 36%. Это тоже значительный вклад в стабильную работу всей экономики нашей страны», — добавил зампред кабмина.

РИА Новости

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Напомним, в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Более того, с декабря ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель. В феврале 2023-го аналогичные ограничения заработали в отношении нефтепродуктов, проданных Москвой дороже $45 и $100 за баррель в зависимости от категории топлива.

Свои действия Запад объяснил желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на ограничения недружественных стран Москва ввела запрет на продажу энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолков цен при заключении контрактов.

«По итогам принятых решений российские компании уже выстраивают новые логистические цепочки… Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остаётся неизменной: российскую нефть такие страны не получат», — отмечал ранее Александр Новак.

Более того, по словам вице-премьера, в 2023 году Москва продолжит формировать дополнительные маршруты для экспорта нефти, увеличивать размер танкерного флота, а также активнее переходить на расчёты в национальных валютах со своими клиентами. Наряду с этим планируется создание новых систем страхования и перестрахования, которые бы принимались покупателями российского сырья.

«Это та большая работа, которая уже ведётся. Нам её нужно обязательно продолжить для того, чтобы обеспечить расширение торгово-экономического сотрудничества с дружественными странами, со странами СНГ, с Евразийским экономическим союзом», — добавил Новак.

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Во многом России удалось избежать падения экспорта нефти за счёт того, что страна заблаговременно подготовилась к западным рестрикциям. Таким мнением в интервью RT поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В частности, по его словам, страна сумела нарастить свой танкерный флот.



Как отметил специалист, азиатские страны, в первую очередь Индия, активно покупают российскую нефть, после чего перерабатывают её и отправляют в ту же Европу. Вместе с тем отгружаемое в ЕС топливо стоит уже гораздо дороже, чем было при прямых поставках из РФ, подчеркнул аналитик.

Цена вопроса

Хотя России удалось сохранить физические объёмы экспорта сырья, денежные поступления в бюджет от продажи углеводородов заметно снизились в последнее время. По данным Министерства финансов РФ, с января по февраль 2023 года в казну поступило 947 млрд рублей нефтегазовых доходов — на 46,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Как объяснил Игорь Юшков, на сегодняшний день для борьбы с конкурентами и успешного закрепления на новых рынках российские компании предоставляют покупателям значительные скидки. При этом у бизнеса ощутимо выросли расходы на перевозку сырья, что тоже в конечном итоге сказалось на бюджетных доходах, рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Нефтяные компании проявили гибкость в вопросах сбыта и действительно смогли оперативно наладить логистику. Однако нельзя не упомянуть рекордный размер дисконтов, с которыми российская нефть уходит в страны Азии. Причём в них включены как транспортные расходы, так и скидка за геополитический риск для импортёров», — пояснил Галактионов.

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Впрочем, одной из главных причин падения нефтегазовых доходов стала потерявшая свою актуальность методика расчёта налогов для энергетических компаний, утверждают в Минфине. Хотя на практике бизнес может продавать нефть дороже установленного Западом потолка в $60, официальная цена российского сырья Urals, на которую ориентируются власти при налогообложении предприятий, сейчас составляет около $50,8 за баррель.

Как объясняют эксперты, информацию о средней стоимости Urals Минфин получает не напрямую от российских нефтяников, а через международное аналитическое агентство Argus. Компания делает свои расчёты на основе опроса трейдеров, по какой примерно цене те закупают сырьё у Москвы. При этом собираемые данные не учитывают азиатскую статистику, а касаются только продаж на европейском рынке, куда Россия уже практически перестала отгружать нефть.

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«В этой связи Минфин сейчас принял новую формулу расчёта цены Urals на основании фиксированного дисконта к стоимости нефти эталонной марки Brent. В результате, как ожидается, скидка на наше сырьё будет постепенно сокращаться, а вместе с этим вновь начнут расти доходы бюджета», — отметил Игорь Галактионов.

Более того, ранее Москва объявила о добровольном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки вплоть до июля, в результате чего мировое предложение энергоресурса должно будет несколько снизиться. В то же время КНР сейчас снимает ковидные ограничения и начинает потреблять больше топлива, что может поддержать глобальный спрос на углеводороды.

Эти факторы, как полагают эксперты, способны привести к росту мировых, а следовательно, и российских цен на нефть. В результате уже во второй половине 2023 года динамика наполняемости бюджета страны может заметно улучшиться, не исключают аналитики.

«К этому времени мы уже полностью закрепимся на азиатских рынках и будем больше зарабатывать, так как мировые цены, вероятно, поднимутся к $90—100 за баррель. Конечно, многое будет зависеть от состояния глобальной экономики и темпов восстановления Китая после пандемии. Нам, в свою очередь, нужно и дальше расширять флот, так как мы всё ещё много платим за перевозку. Чем больше будет танкеров, тем больше у компаний будет оставаться денег для выплаты налогов и дивидендов», — заключил Игорь Юшков.