Hill: контакты Франции и КНР высвечивают нарастающий раскол между Европой и США

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Контакты на высоком уровне между Францией и Китаем высвечивают возрастающую напряжённость между Европой и США по вопросу их отношения к КНР, пишет газета The Hill.

Издание отмечает, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в КНР проходил на фоне приезда в Калифорнию президента Тайваня Цай Вэнь, подчёркивая, таким образом, противоречия США и Европы в данном вопросе.

«В то время как администрация Байдена и законодатели обеих партий описывают Си как работающего над изменением мира с точки зрения авторитарной модели Китая, европейские лидеры менее едины в оценке рисков и выгод от тесных связей с Пекином», — говорится в материале.

Приезд Макрона говорит о нацеленности Франции на поддержание и, возможно, укрепление экономических связей с КНР.

7 апреля глава КНР Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая.

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