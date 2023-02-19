Боррель: Украина является членом европейской семьи, но вступления не будет в одночасье
- AP
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Как передаёт РИА Новости, он отметил, что Украина является членом европейской семьи и её будущее будет в Евросоюзе.
«Однако не ожидайте, что это будет сделано в одночасье, без какого-либо выполнения некоторых требований», — подчеркнул Боррель.
По его словам, европейские лидеры уже отмечали, что «Украина и Молдавия, а позднее Грузия будут членами Европейского союза, и процесс открыт».
Третьего февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз считает бесконечно далёкими перспективы Украины на вступление в ЕС.