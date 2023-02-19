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Боррель: Украина является членом европейской семьи, но вступления не будет в одночасье

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Украина является членом европейской семьи, однако вступление в Европейский союз не может произойти в одночасье.
Боррель: Украина является членом европейской семьи, но вступления не будет в одночасье
  • AP

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передаёт РИА Новости, он отметил, что Украина является членом европейской семьи и её будущее будет в Евросоюзе.

«Однако не ожидайте, что это будет сделано в одночасье, без какого-либо выполнения некоторых требований», — подчеркнул Боррель.

По его словам, европейские лидеры уже отмечали, что «Украина и Молдавия, а позднее Грузия будут членами Европейского союза, и процесс открыт».

Третьего февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз считает бесконечно далёкими перспективы Украины на вступление в ЕС.

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