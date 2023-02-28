Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский призвал начать в 2023 году переговоры о вступлении страны в Европейский союз.

«Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз и получила статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве», — написал он в Twitter.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости предложить Украине ускоренный путь присоединения к Европейскому союзу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.