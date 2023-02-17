Премьер Польши Моравецкий выступил за ускоренное принятие Украины в ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости предложить Украине ускоренный путь присоединения к Европейскому союзу.

«Если бы я мог отменить нормальный путь по вступлению, то мой ответ — да», — цитирует польского премьера РИА Новости.

Моравецкий отметил, что Украина не должна проходить путь обычного кандидата в ЕС.

«Нам нужно, чтобы Украина была частью ЕС и НАТО. С моей точки зрения, чем быстрее, тем лучше», — резюмировал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что альтернатив вступлению Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс не существует.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.