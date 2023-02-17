Зеленский заявил об отсутствии альтернатив вступлению Украины в ЕС и НАТО
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Об этом, как пишет РИА Новости, Зеленский сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО», — сказал украинский лидер.
Он подчеркнул, что альтернатив «единству Украины и Запада» также не существует.
Зеленский добавил, что Украина уже связана с экономикой Европы в вопросе логистики и энергетики.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.