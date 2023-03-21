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МИД Венгрии заявил, что не пустит Киев ни в ЕС, ни в НАТО без восстановления прав венгров

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, пока Киев не решит проблемы с национальными меньшинствами.
МИД Венгрии заявил, что не пустит Киев ни в ЕС, ни в НАТО без восстановления прав венгров
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Хотел бы заявить, что мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока на Украине не восстановят права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Сийярто призвал главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля добиться от Киева соблюдения прав венгерского нацменьшинства в Закарпатской области.

По его словам, он попросил Борреля напомнить представителям украинских властей о необходимости соблюдать права нацменьшинств, относящиеся к числу основополагающих европейских ценностей.

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