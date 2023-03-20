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Глава МИД Венгрии призвал Борреля добиться от Киева соблюдения прав нацменьшинств

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля добиться от Киева соблюдения прав венгерского нацменьшинства в Закарпатской области.
Глава МИД Венгрии призвал Борреля добиться от Киева соблюдения прав нацменьшинств
  • РИА Новости

По словам Сийярто, он попросил Борреля напомнить представителям украинских властей о необходимости соблюдать права нацменьшинств, относящиеся к числу основополагающих европейских ценностей.

«Я попросил высокого представителя принять меры для обеспечения того, чтобы Украина уважала права венгерской национальной общины», — приводит его заявление ТАСС.

Он рассказал, что на Украине, согласно действующему законодательству, могут быть закрыты 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье.

Сийярто добавил, что ясно дал понять, что позиция Венгрии по украинскому интеграционному процессу в ЕС «будет в наибольшей степени определяться тем, уважает ли Украина права венгерской национальной общины и вернёт ли она ей права, которыми та пользовалась до 2015 года».

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер выступил с обвинением в адрес членов Европарламента в разжигании украинского конфликта в ответ на их критику Сийярто за его поездку в Минск.

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