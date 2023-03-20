Глава МИД Венгрии призвал Борреля добиться от Киева соблюдения прав нацменьшинств
- РИА Новости
По словам Сийярто, он попросил Борреля напомнить представителям украинских властей о необходимости соблюдать права нацменьшинств, относящиеся к числу основополагающих европейских ценностей.
«Я попросил высокого представителя принять меры для обеспечения того, чтобы Украина уважала права венгерской национальной общины», — приводит его заявление ТАСС.
Он рассказал, что на Украине, согласно действующему законодательству, могут быть закрыты 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье.
Сийярто добавил, что ясно дал понять, что позиция Венгрии по украинскому интеграционному процессу в ЕС «будет в наибольшей степени определяться тем, уважает ли Украина права венгерской национальной общины и вернёт ли она ей права, которыми та пользовалась до 2015 года».
Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер выступил с обвинением в адрес членов Европарламента в разжигании украинского конфликта в ответ на их критику Сийярто за его поездку в Минск.