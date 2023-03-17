МИД Венгрии в ответ на критику Сийярто обвинил членов ЕП в разжигании украинского конфликта

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер выступил с обвинением в адрес членов Европарламента за разжигание украинского конфликта в ответ на их критику венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто за его поездку в Минск.

Отмечается, что в среду, 15 марта, депутаты ЕП приняли резолюцию, в которой осудили Сийярто за визит в белорусскую столицу, который, по мнению еврочиновников, «противоречит политике ЕС в отношении Белоруссии».

По словам Менцера, в Минске венгерский министр указывал на важность дипломатии и диалога, а также призвал стороны конфликта к переговорам.

«Это особенно верно, потому что венгерское правительство хочет мира, члены Европарламента и бюрократы в Брюсселе, наоборот, хотят войны», — приводит заявление Менцера РИА Новости.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не допустит, чтобы её втянули в украинский конфликт.

Он подчеркнул, что Венгрия хотела бы немедленно добиться прекращения конфликта на Украине, но у неё «нет на это сил».