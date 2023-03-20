МИД ФРГ: вопрос о вступлении Украины в ЕС или гарантиях от НАТО сейчас не стоит
- AP
Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью испанской газете El País.
«НАТО проводит политику открытых дверей; суверенные государства сами решают, к какому альянсу они хотят присоединиться. В случае с Украиной этот вопрос сегодня не стоит на повестке», — заявила Бербок.
Она напомнила, что членство в Евросоюзе зависит от процесса проведения реформ.
Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил мнение, что Украину не скоро примут в Евросоюз.
12 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим чешским коллегой Петром Павелом ситуацию в зоне боевых действий и членство страны в ЕС.