МИД ФРГ: вопрос о вступлении Украины в ЕС или гарантиях от НАТО сейчас не стоит

Вопрос о вступлении Украины в ЕС или получении Киевом гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью испанской газете El País.



«НАТО проводит политику открытых дверей; суверенные государства сами решают, к какому альянсу они хотят присоединиться. В случае с Украиной этот вопрос сегодня не стоит на повестке», — заявила Бербок.

Она напомнила, что членство в Евросоюзе зависит от процесса проведения реформ.

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил мнение, что Украину не скоро примут в Евросоюз.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим чешским коллегой Петром Павелом ситуацию в зоне боевых действий и членство страны в ЕС.