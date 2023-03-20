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МИД ФРГ: вопрос о вступлении Украины в ЕС или гарантиях от НАТО сейчас не стоит

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Вопрос о вступлении Украины в ЕС или получении Киевом гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня.
МИД ФРГ: вопрос о вступлении Украины в ЕС или гарантиях от НАТО сейчас не стоит
  • AP

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью испанской газете El País.

«НАТО проводит политику открытых дверей; суверенные государства сами решают, к какому альянсу они хотят присоединиться. В случае с Украиной этот вопрос сегодня не стоит на повестке», — заявила Бербок.

Она напомнила, что членство в Евросоюзе зависит от процесса проведения реформ. 

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил мнение, что Украину не скоро примут в Евросоюз.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим чешским коллегой Петром Павелом ситуацию в зоне боевых действий и членство страны в ЕС.

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