«Затянуть противостояние»: в ЕС сообщили, что подготовили более 16 тысяч военнослужащих ВСУ

Евросоюз обучил более 16 тыс. военнослужащих ВСУ из запланированных 30 тыс., заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, остальные военные должны быть подготовлены до конца года. Дипломат также сообщил, что страны Евросоюза уже предоставили Киеву военную помощь на сумму более €13 млрд, ведётся работа по обеспечению ВСУ боеприпасами. По словам аналитиков, политика ЕС сегодня нацелена на максимальное затягивание конфликта на Украине и исключает какие-либо варианты дипломатического урегулирования кризиса.

Европейские специалисты уже подготовили более 16 тыс. украинских военнослужащих и намерены продолжать эту работу, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения в Люксембурге.

«Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине продолжает работу: было подготовлено более 16 тыс. украинских военных, и по-прежнему стоит цель подготовить к концу года 30 тыс. военных», — заявил он.

Напомним, о создании тренировочной миссии ЕС было объявлено 17 октября 2022-го. Как отметил тогда Боррель, программа предназначена для содействия Киеву «в защите от незаконной агрессии России». В рамках работы миссии военнослужащих ВСУ обучают управлению войсками, тактике, оказанию медпомощи, разминированию, борьбе с киберугрозами, химической, биологической, радиологической и ядерной защите и ряду других дисциплин.

На пресс-конференции Боррель также сообщил, что Евросоюз и государства — члены ЕС уже предоставили киевскому режиму военную помощь на сумму более €13 млрд.

Кроме того, по его словам, Брюссель продолжает «выполнять свои обещания по предоставлению Украине артиллерийских снарядов и ракет на сумму €1 млрд». Дипломат напомнил в связи с этим, что ЕС ранее анонсировал принятие ряда мер по оказанию военной поддержки Киеву.

«Первый трек предполагает (оказание помощи на сумму. — RT) €1 млрд и обеспечение самых неотложных потребностей... Он в процессе, поэтому конкретных цифр я предоставить вам не могу, но располагаю некоторыми оценками о складывающейся ситуации. Украине было предоставлено более 1 тыс. ракет, а также определённый объём боеприпасов, который всё ещё растёт, но должен расти более быстрыми темпами в ближайшие дни», — сказал Боррель.

Выделение пакета военной помощи на аналогичную сумму — €1 млрд — находится в стадии согласования, отметил еврочиновник. Ранее сообщалось, что эти деньги пойдут на обеспечение экстренных закупок вооружений.

Жозеп Боррель

AP

© Jean-Francois Badias

Ещё одна мера предполагает наращивание мощностей европейской оборонной промышленности. По словам Борреля, еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в скором времени представит свои предложения по увеличению выпуска военной продукции предприятиями ЕС.

В своём выступлении Боррель вновь скептически высказался о мирных инициативах Китая и Бразилии. Не комментируя их содержание, он заявил, что представителям Пекина и Бразилиа следовало бы посетить Украину, чтобы делать предложения по урегулированию кризиса.

Выгодный конфликт

Аналитики назвали значительным объём военной помощи Украине, о котором отчитался Боррель.

«Такая помощь очень значительна, особенно с точки зрения материально-технического обеспечения. При этом реальные цифры такой поддержки гораздо больше, потому что есть и скрытые, не анонсированные поставки. Помимо этого, необходимо понимать, что есть помощь Евросоюза как организации, а есть помощь отдельных стран Европейского союза. Всё это надо считать в комплексе», — заявил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Эксперт также выразил мнение, что без помощи европейских стран киевский режим не смог бы продолжать вести активные боевые действия.

Поставки западного оружия на Украину

AP

© Alex Brandon

Несколько иной точки зрения придерживается директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

«Помощь Евросоюза значительна, но она не может решить проблемы материально-технического обеспечения киевской армии. Потому что она закрывает процентов 15 — максимум 20 — потребностей ВСУ. Такая поддержка не заменит Киеву неработающую украинскую военную промышленность и не позволит обеспечить ВСУ всем необходимым. Объёмов поставок боеприпасов, о которых сейчас говорят в ЕС, может хватить, условно говоря, на три недели активных боевых действий», — отметил эксперт в комментарии RT.

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Аналитик также констатировал, что ЕС не заинтересован в скорейшем урегулировании украинского кризиса, поэтому Брюссель, как и Вашингтон, игнорирует мирные инициативы Китая и Бразилии.

«Запад не рассматривает мирные предложения о прекращении конфликта, так как ему нужно затянуть противостояние на Украине. Им нужно, чтобы Россия постоянно тратила свои ресурсы на борьбу с Украиной. Для Запада это самая выгодная модель развития конфликта», — сказал Подберёзкин.

В свою очередь, Дмитрий Евстафьев полагает, что зацикленность Брюсселя на силовом решении конфликта может быть связана также и с личными мотивами европейских политиков.

«Жозеп Боррель — это человек, который встал на позицию войны до последнего украинца. Этим он полностью уничтожил себя как серьёзного политика. Он прекрасно понимает, что поражение Украины — это завершение его карьеры как главного дипломата ЕС и уничтожение его репутации. Поэтому Боррель будет биться до конца», — отметил эксперт.

Санкционный хаос

На пресс-конференции в Люксембурге глава европейской дипломатии также заявил, что ЕС продолжает оказывать на РФ санкционное давление и отслеживает возможные пути обхода рестрикций через третьи страны.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что 11-й пакет европейских санкций против России находится сейчас на этапе обсуждения. По его словам, рестрикции могут быть утверждены в мае.

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Ранее Боррель отмечал, что странам ЕС пока не удалось согласовать параметры новых санкций.

По данным СМИ, в Евросоюзе обсуждаются такие меры, как принятие рестрикций против госкорпорации «Росатом» и алмазодобывающей отрасли РФ, перевод торгового взаимодействия с Россией в режим «запрещено всё, что не разрешено», введение новых ограничений против российских банков и дополнительных мер по борьбе с обходом санкций, а также расширение чёрных списков российских граждан.

Вместе с тем некоторые из этих предложений уже были отвергнуты. Так, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики.

Новые рестрикции против РФ обсуждаются также на уровне G7. В частности, по данным газеты Financial Times, США предложили партнёрам ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию. Однако, как уточняет издание, Япония и европейские страны не поддержали такую меру.

По мнению Дмитрия Евстафьева, к настоящему моменту санкционная политика Запада приобрела хаотичный и непродуманный характер.

«Примерно до четвёртого-пятого пакета санкций всё было достаточно продуманно и логично выстроено. Но примерно с шестого пакета ограничительные меры Запада начали приобретать в значительной мере хаотичный характер. ЕС необходимо демонстрировать политическую конфронтацию в отношении РФ, но делать это так, чтобы это было безопасно для экономики стран Евросоюза. Поэтому они ищут соответствующие варианты, которые могли бы продемонстрировать некую решимость Евросоюза без ущерба для самого ЕС», — заявил специалист.

Между тем, как полагает Алексей Подберёзкин, время показало неэффективность западных рестрикций.