«Это нервирует Вашингтон»: в США раскритиковали предложения Бразилии по урегулированию ситуации на Украине

Вашингтон был «поражён» тоном высказываний руководства Бразилии по поводу кризиса на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что США не считают позицию Бразилии нейтральной. Аналогичную точку зрения высказал и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал США прекратить «подогревать» ситуацию на Украине. Бразилия также предложила создать международный формат для урегулирования украинского кризиса. По словам аналитиков, США намерены блокировать любые мирные инициативы по Украине. Эксперты констатируют, что Вашингтон не заинтересован в мире и намерен «биться до последнего».

США были «поражены» тоном высказываний руководства Бразилии по поводу кризиса на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Нас поразил тон прошедшей вчера пресс-конференции министра иностранных дел (Бразилии. — RT); это не был тон нейтральности — намекалось, что Соединённые Штаты и Европа не заинтересованы в мире или что мы тоже несём ответственность за эту войну. Мы считаем — и это действительно так, — что это попросту неверно. Конечно же, мы хотим, чтобы эта война закончилась», — заявила она.

Аналогичную точку зрения до этого высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Бразилия на фактическом и риторическом уровне подошла к этому вопросу, намекая на то, что США и Европа почему-то не заинтересованы в мире или что мы тоже несём ответственность за эту войну», — сказал он журналистам в Вашингтоне.

По его словам, тем самым Бразилия якобы «вторит пропаганде России и Китая, совершенно не обращая внимания на факты». Он отметил, что в Вашингтоне считают подход Бразилии «глубоко проблематичным».

Джон Кирби

Gettyimages.ru

© Alex Wong

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перед вылетом из Китая 15 апреля призвал США прекратить «подогревать» конфликт на Украине и начать говорить о мире.

Позже, находясь с визитом в Абу-Даби, бразильский лидер сообщил, что предложил председателю КНР Си Цзиньпину и президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну создать группу стран по аналогии с G20 для выполнения посреднических функций между Москвой и Киевом.

В свою очередь, советник президента Бразилии по международным вопросам и бывший глава МИД страны Селсу Аморим 18 апреля заявил в интервью газете Folha de S. Paulo, что прекращения конфликта на Украине невозможно достичь поставками вооружений Киеву и введением санкций в отношении Москвы.

Он также раскритиковал заявления западных политиков о намерении ослабить Россию или нанести поражение РФ. Селсу Аморим призвал союзников Киева не мешать мирному урегулированию ситуации на Украине.

Заявления Белого дома по поводу мирных инициатив Бразилии прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.

«США считают себя вправе выносить вердикты по любому поводу, сами они неподсудны, как им кажется», — отметил министр.

Мирные инициативы Бразилии и Китая

Как отмечают аналитики, руководству США могли не понравиться и другие недавние высказывания бразильского руководства. Так, 8 апреля в ходе пресс-завтрака Лула да Силва отметил, что НАТО не должно находиться у границ России.

Этот вопрос, полагает он, мог бы обсуждаться на мирных переговорах, равно как и статус Крыма. При этом, добавил Лула да Силва, Киев на возможных переговорах должен умерить свои требования.

При этом на том же мероприятии бразильский лидер заявил о поддержке территориальной целостности всех наций и несогласии с действиями РФ на Украине.

Луис Инасиу Лула да Силва

Gettyimages.ru

© Ken Ishii

Позже, в штаб-квартире Нового банка развития (НБР, Банк БРИКС), Лула да Силва выступил против доминирования доллара в международной торговле, предложив развивать её в национальных валютах и создавать новые финансовые инструменты.

По его мнению, нынешняя мировая финансовая система не отвечает интересам развивающихся стран, вынужденных бегать в поисках доллара, чтобы иметь возможность экспортировать свою продукцию.

Также по теме «Не согласуется с позицией Запада»: в Чехии допустили возможное посредничество КНР в урегулировании кризиса на Украине Министр обороны Чехии Яна Чернохова не исключила, что Китай мог бы стать посредником в урегулировании ситуации на Украине. По её...

Эксперты полагают, что подход Бразилии к решению конфликта на Украине во многом совпадает с политикой Китая на этом направлении.

В апреле в Пекине состоялась встреча лидеров КНР и Бразилии, на которой обсуждался и украинский кризис. Стороны выразили общее мнение, что возобновление переговоров является единственным способом разрешения украинского кризиса.

Напомним, что Китай не только предлагает вернуться к мирным переговорам по Украине, но и в феврале опубликовал план из 12 пунктов по мирному урегулированию, в котором содержится призыв к прекращению огня, началу переговоров и снятию односторонних санкций.

Однако мирные инициативы Китая были фактически отвергнуты в США. В частности, президент США Джо Байден заявил, что план КНР выгоден только РФ. Вашингтон также выступил против прекращения огня, так как это якобы может сыграть на руку Москве.

«Не поддерживают политику НАТО»

По словам аналитиков, США считают, что монополия на определение исхода украинского конфликта должна принадлежать только Вашингтону.

«США не собираются ни с кем дискутировать на эту тему, поэтому заявления Бразилии, Китая или Франции о том, что у них есть какие-то планы, Вашингтон мало интересуют. США настаивают на выводе Россией своих сил из зоны СВО. Только в этом случае на Западе, может быть, посчитают возможным начать какие-то переговоры», — заявил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Политологи констатируют, что Бразилия и Китай в вопросе Украины не выступают на стороне РФ, но в то же время эти страны не приемлют позицию США и НАТО, которые подогревают конфликт.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

globallookpress.com

© Xinhua/Liu Weibing

«Эти страны не поддерживают политику НАТО и Вашингтона по продлению конфликта, насыщению Украины оружием и отказу от переговоров. Такая позиция крайне беспокоит Вашингтон», — заявил в беседе с RT политолог Андрей Суздальцев.

По его мнению, «США хотелось бы, чтобы эти государства все выстроились в ряд и поддержали позицию Вашингтона».

«США не понимают, почему эти государства, которые веками находились под контролем Запада и Вашингтона, сейчас пытаются сформировать собственную внешнюю политику. Но мир меняется. Международная мировая система сейчас переживает перестройку, переформатирование», — говорит аналитик.

Также по теме «Гегемония Вашингтона уходит в прошлое»: как Россия борется за многополярное устройство мира Мир сейчас находится в стадии формирования нового многополярного порядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, США,...

Он добавил, что, помимо всего прочего, Запад не устраивают китайские и бразильские инициативы, поскольку при их реализации Россия не окажется «наказанной».

«Для Запада будет катастрофой, если конфликт будет заморожен. В их понимании это будет означать, что Россия не наказана. Ведь они не просто воюют там руками Украины с Россией, они пытаются наказать нас, продемонстрировать всем, что Запад будет брать верх, что Запад является победителем... В случае заморозки ситуации весь миф о Западе, о западном оружии будет развеян. Поэтому они выступают за войну до победного конца», — говорит Андрей Суздальцев.

Эксперт добавил, что предложения Китая и Бразилии вызывают раздражение на Западе, поскольку благодаря им всему миру становится очевидной агрессивность политики НАТО и США.

«Их предложения неудобны для Вашингтона, поскольку они демонстрируют агрессивность Запада, его нежелание идти на соглашение и стремление ЕС и США во что бы то ни стало одолеть Россию. Предложения КНР и Бразилии создают очень неблагоприятный для Вашингтона информационный фон. Неудивительно, что это их беспокоит и нервирует», — считает Андрей Суздальцев.

Аналитики также сошлись во мнении, что любые мирные инициативы, которые продвигают такие нейтральные государства, как Китай или Бразилия, не будут иметь успеха при нынешней конфронтационной позиции Запада и Украины.

«Китай и Бразилия не могут повлиять на Украину, а Украина полностью зависит от США. Но если вдруг для Вашингтона ситуация начнёт складываться неблагоприятно, то в таком случае, не исключаю, в Вашингтоне сразу же вспомнят о предложениях Китая и Бразилии», — заявил Владимир Брутер.

Схожей позиции придерживается и Андрей Суздальцев.

«Запад будет драться до последнего. В этом плане очень показательна позиция Варшавы, которая считает, что если Украина проиграет, то это будет означать поражение и Польши. Ведь в таком случае «золотой век», во время которого Запад мог высасывать из всего мира ресурсы, закончится. Поэтому они будут биться до последнего», — заключил эксперт.