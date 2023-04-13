Президент Бразилии Лула да Силва призвал уходить от доллара в международной торговле
- РИА Новости
Во время выступления в Новом банке развития, созданном странами БРИКС, Лула да Силва предложил объединению создать альтернативную валюту.
«Постоянно спрашиваю себя, почему все страны должны торговать в долларах... Почему мы не можем торговать в собственной валюте», — сказал бразильский лидер.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и страны Африки готовятся перейти к расчётам в национальных валютах.
По словам президента России Владимира Путина, расчёты в нацвалютах будут набирать обороты.