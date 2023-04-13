Президент Бразилии Лула да Силва призвал уходить от доллара в международной торговле

Бразильский президент Лула да Силва во время визита в Китай призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле в пользу национальных валют, пишет Financial Times.

Во время выступления в Новом банке развития, созданном странами БРИКС, Лула да Силва предложил объединению создать альтернативную валюту.

«Постоянно спрашиваю себя, почему все страны должны торговать в долларах... Почему мы не можем торговать в собственной валюте», — сказал бразильский лидер.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и страны Африки готовятся перейти к расчётам в национальных валютах.

По словам президента России Владимира Путина, расчёты в нацвалютах будут набирать обороты.