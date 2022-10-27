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Путин заявил, что расчёты в нацвалютах будут набирать обороты

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Расчёты в национальных валютах будут набирать обороты, они станут доминирующими. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что расчёты в нацвалютах будут набирать обороты
  • globallookpress.com
  • © Alexei Druzhinin/Kremlin Pool

«Переход к расчётам в национальных валютах будет активно набирать обороты. Неизбежно», — заявил он на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин добавил, что такие расчёты со временем станут доминировать.

Ранее глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу заявил, что торговля между Россией и Турцией в нацвалютах идёт полным ходом.

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