В Турции заявили, что торговля с Россией в нацвалютах идёт «полным ходом»
Он подчеркнул, что пока не станет оглашать метод осуществления денежных переводов между странами.
«Обмен между Турцией и Россией осуществляется в «рублях». Этот обмен работает как часы с налаженной сетью... Торговля с использованием нацвалют началась полным ходом. У США нет возможности вмешаться. США обрезают ветку, на которой сидят», — цитирует политика РИА Новости.
По словам Топкурулу, между Турцией и Россией теперь нет доллара, который принят как мировая резервная валюта.
Ранее глава ЦБ Египта Хасан Абдалла заявил о планах отказаться от привязки нацвалюты к доллару.
Глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил переход во взаиморасчётах со странами-партнёрами в рублях при дискредитации доллара.