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В Турции заявили, что торговля с Россией в нацвалютах идёт «полным ходом»

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Торговля между Россией и Турцией в нацвалютах идёт полным ходом, и у США нет возможности вмешаться, заявил Aydınlılk глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу.

Он подчеркнул, что пока не станет оглашать метод осуществления денежных переводов между странами.

«Обмен между Турцией и Россией осуществляется в «рублях». Этот обмен работает как часы с налаженной сетью... Торговля с использованием нацвалют началась полным ходом. У США нет возможности вмешаться. США обрезают ветку, на которой сидят», — цитирует политика РИА Новости.

По словам Топкурулу, между Турцией и Россией теперь нет доллара, который принят как мировая резервная валюта.

Ранее глава ЦБ Египта Хасан Абдалла заявил о планах отказаться от привязки нацвалюты к доллару.

Глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил переход во взаиморасчётах со странами-партнёрами в рублях при дискредитации доллара.

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