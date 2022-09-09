Эксперт Тимофеев допустил возможность полного перехода на расчёты с партнёрами в рублях

Глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил переход во взаиморасчётах со странами — партнёрами в рублях при дискредитации доллара.

По его словам, сейчас доллары и евро представляют собой лишь «резаные зелёные бумажки».

«Конечно, ни смерти доллара, ни даже значимого отказа от него ждать не стоит, подобные прогнозы — не более чем «пугалки». Однако в определённой мере отход от американской валюты в глобальной торговле весьма вероятен», — цитирует Тимофеева агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что антироссийские санкции дискредитировали доллар, и на этом фоне ЦБ России может подтолкнуть партнёров к расчётам в нацвалютах или в рублях.

«Конечно, заставить всех расплачиваться в рублях нельзя. Центробанк может лишь использовать мягкие методы ограничения валютных сделок и поощрения рублёвых расчётов», — сказал он.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ранее высказалась о перспективах дедолларизации в международных расчётах.

Как прогнозирует эксперт, через несколько лет основными валютами расчётов между странами БРИКС могут стать цифровой юань и цифровой рубль, а в перспективе — государственные цифровые валюты других стран БРИКС.